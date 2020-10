Justiça nega pedido do MPF para afastar Salles do Meio Ambiente

A Justiça negou nesta quarta-feira (14), um pedido para afastar o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, de seu cargo. A decisão é do juiz Márcio de França Moreira, da 8ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal, que indeferiu um pedido de liminar feito pelo Ministério Público Federal.

Ao recusar o pedido, o magistrado informou que o ministro só poderia ser afastado do cargo se houvesse provas de que sua permanência poderia atrapalhar o andamento de uma ação civil pública. O juiz, no entanto, considerou que não há nenhuma “prova cabal” de que manter Salles na Pasta irá trazer algum prejuízo.

“O Ministério Público Federal não apresenta elemento algum que demonstre possível embaraço do Ministro de Estado à instrução desta ação civil de improbidade administrativa, pautando seus argumentos tão somente nos danos causados ao meio ambiente em razão da política empreendida pelo atual governo”, ressaltou Márcio de França Moreira.

No pedido feito pelo MP, os procuradores apontaram que Salles poderia promover um “desmonte” de estruturas relacionadas a área do Meio Ambiente e ainda, que manter o ministro no cargo poderia levar a Amazônia a um “ponto de não retorno”.

Com informações do Portal Novo Norte