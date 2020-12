Prefeito eleito visita Sicoob Cosmipa em Ipatinga

O prefeito eleito de Ipatinga, Gustavo Nunes, seu vice, Alexsandro de Oliveira, e seus assessores Raphaela Gonçalves e Matheus Shinzato, visitaram nesta segunda-feira (14), a agência do Sicoob Cosmipa em Ipatinga, instituição integrante do maior sistema financeiro cooperativo do Brasil. A visita teve como objetivo conhecer a cooperativa que surgiu há 39 anos e que presta o serviço de assistência financeira aos associados através da mutualidade.

Gustavo e integrantes da equipe de governo foram recebidos pela presidente do Conselho de Administração, Zélia Maria Alves Rabelo, Diretoria Executiva, conselheiros e superintendente do Sicoob Cosmipa.

MODELO SÓLIDO

Entre outras vantagens, Zélia Rabelo destacou que “o Sicoob Cosmipa é uma instituição sólida cujos resultados estão demonstrados nos relatórios apresentados e que além da Garantia do Fundo Garantidor de Crédito, é fiscalizada pelo Banco Central periodicamente e auditoria independente”.

Ainda em sua apresentação Zélia deu ênfase para as taxas de juros que na cooperativa são muito vantajosas quando comparadas aos bancos tradicionais. “Criamos uma rede que caminha no mesmo sentido. Acompanhamos a cidade, crescemos com ela. Devolvemos ao município resultados sociais e financeiros, isso é o que faz uma parceria de sucesso. A expectativa é crescer a instituição ao lado do município”, finalizou.

FOCO NA CIDADE

No modelo cooperativista, não apenas o cooperado ganha, mas a cidade em que ele está instalado. Todo resultado obtido, fica na comunidade. Deste modo, o dinheiro circula e fortalece a região.

O Sicoob Cosmipa está presente hoje em vários municípios da região e colar metropolitano do Vale do Aço.

Participaram da visita: Gustavo Nunes (prefeito), Alexsandro Oliveira (vice-prefeito), Raphaela Gonçalves (assessora) e Matheus Shinzato (assessor). Receberam os visitantes, no Sicoob Cosmipa: Zelia Alves (presidente do Conselho de Administração), Marcia Sena (diretora Administrativa), Luiz Eduardo (Diretor Comercial), Edivaldo Ferreira (Diretor Financeiro), e Kelly Andrade (superintendente).