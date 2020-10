Primeira pesquisa divulgada mostra Nardyello na liderança para Prefeitura de Ipatinga

O candidato à reeleição Nardyello Rocha (Cidadania) lidera a corrida pela prefeitura de Ipatinga, com 21,20% das intenções de votos, segundo pesquisa espontânea contratada pela TV Alterosa e realizada pela F5 Atualiza Dados Pesquisas. Em segundo lugar, aparece Gustavo Nunes (PSL), com 8,01%; em terceiro, com 4,84%, Jadson Heleno (DEM); e em quarto lugar, João Magno de Moura. também com 4,84%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob protocolo nº MG-08868/2020.

A pesquisa indicou também um alto número de eleitores indecisos: 41,40% ainda se dizem indecisos entre as opções apresentadas. Os candidatos seguintes aparecem empatados tecnicamente. Dr. Juliano Nogueira (PTB) reúne 2,34% das intenções e Nilson Pereira (Patriota) 1,34%. Já os candidatos do PSOL, Robinson Ayres e Diego Arthur (PCB) não aparecem entre as opiniões dos eleitores.

A Justiça Eleitoral, na contagem dos votos, não considera brancos e nulos, mas somente os votos válidos.