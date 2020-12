Reunião marca início da transição de governo em Ipatinga

O prefeito de Ipatinga Nardyello Rocha, recebeu nesta terça-feira (8), a equipe de transição nomeada pelo prefeito eleito, Gustavo Nunes (PSL). A primeira reunião, que aconteceu na sala de reuniões do gabinete do Executivo, contou também com representantes da atual administração. Na oportunidade, foram entregues aos representantes do prefeito eleito, sob protocolo, vários relatórios contendo informações já solicitadas via ofício.

“Vamos fornecer aos representantes do futuro prefeito todas as informações necessárias. Priorizamos um grupo com servidores de carreira capaz de sanar todas as dúvidas em relação à gestão municipal. Importante destacar que grande parte das informações solicitadas já se encontram em nossos portais da transparência”, disse Nardyello.

O atual prefeito, destacou aos presentes, que a Prefeitura de Ipatinga foi classificada em primeiro lugar, entre os municípios da região e está entre os 44 de melhor avaliação no estado, no ranking da qualidade de informação contábil e fiscal, segundo análise da Secretaria do Tesouro Nacional, em informação divulgada pelo órgão federal na última semana.

“Recentemente, o nosso Portal da Transparência específico da Covid-19 recebeu nota 98,25 em avaliação do Tribunal de Contas da União, uma das melhores do estado. Estas avaliações, de reconhecidos órgãos federais, é um referendo à qualidade e seriedade do trabalho deste governo”, concluiu Rocha.

A partir de agora, as duas equipes de transição passam a se reunir com regularidade em espaço especialmente definido para este fim junto à secretaria municipal de planejamento.