“Se não tiver voto impresso, pode esquecer eleição”, diz Bolsonaro

Em conversa com apoiadores na cidade de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender a impressão do voto na urna eletrônica. Na ocasião, o chefe do Executivo declarou que “se não tiver voto impresso, pode esquecer eleição”, em referência ao pleito de 2022. O presidente da República segue em recesso em Santa Catarina.

De acordo com o site Pleno News, essa não é a primeira ocasião neste mês em que Bolsonaro defende a impressão do voto nas urnas eletrônicas. No último dia 7 de dezembro, ele disse a apoiadores que ele estava conversando com lideranças no Congresso Nacional sobre o assunto.

“Quem decide somos nós, o presidente Executivo e o Parlamento, tá ok? E ponto final”, afirmou Bolsonaro, na saída do Palácio da Alvorada, em transmissão pelo YouTube.

O voto impresso tem sido uma das principais bandeiras de Bolsonaro, já que, segundo ele, o uso de papel evitaria fraudes eleitorais. Além disso, no dia 29 de outubro, segundo turno das eleições municipais de 2020, Bolsonaro disse que o voto impresso serviria para “tirar da cabeça do povo a dúvida de possíveis fraudes nas eleições”.