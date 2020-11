Veja quem são os vereadores eleitos nas três principais cidades do Vale do Aço

Neste domingo (15), os eleitores das três principais cidades da Região Metropolitana do Vale do Aço, elegeram os próximos representantes do Legislativo e do Executivo, que irão governar Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo a partir de 2021.

A Câmara Municipal de Ipatinga terá uma renovação de 63% a partir do próximo ano. Dos 19 vereadores do atual mandato, sete foram reeleitos para a 15ª Legislatura, que iniciará em 1º de janeiro de 2021 e término no dia 31 de dezembro de 2024. Se considerarmos que cinco dos parlamentares da atual Legislatura não concorreram ao cargo de vereador, a renovação diminui para 50%, haja vista que, dos atuais 19, somente 14 tentaram reeleição.

“Esse cálculo de renovação é feito tomando como base os 19 vereadores. Esse percentual cai para apenas 50% se considerarmos que cinco atuais não disputaram a eleição”, disse o analista da Câmara Nilson Silva.

Apesar de um maior número de mulheres na disputa, a bancada feminina será a mesma eleita da atual Legislatura, com três cadeiras. Atualmente, a Câmara conta com quatro mulheres porque uma suplentes chegou a ocupar o cargo de vereadora desde o ano passado.

Confira os vereadores eleitos em Ipatinga:

Chiquinho – PP – 2.009 votos

Ley do Trânsito – PSD – 1.930 votos

Fernando Ratzke – Cidadania – 1.773 votos

Cida Lima – PT – 1.734 votos

Professora Mariene – Patriota – 1.682 votos

Avelino Cruz Vevê – PP – 1.681 votos

Coronel Silvane Givisiez – PSC – 1.672 votos

Toninho Felipe – Cidadania – 1.580 votos

Daniel – PSD – 1.567 votos

Cecília Ferramenta – PT – 1.484 votos

Ademir Claudio – DEM – 1.466 votos

Adiel Oliveira – PMN – 1.387 votos

Ney Professor – PTC – 1.232 votos

Herminio Bernardo – PSDB – 1.057 votos

Tunico – PODE – 1.033 votos

Vianei – Avante – 979 votos

Wellington da Floricultura – PSC – 921 votos

Nivaldo Antonio – PTC – 857 votos

Zé Terez – PSL – 776 votos

CORONEL FABRICIANO

Em Coronel Fabriciano, Dr. Marcos Vinicius (PSDB), foi reeleito para os próximos quatro anos, com 83,75% dos votos (46.060) derrotando o candidato Marcos da Luz (PT), que ficou em segundo lugar com 10,38% (5.706 votos).

A eleição em Coronel Fabriciano teve 26,51% de abstenção, 2,34% votos brancos e 4,48% votos nulos.

Confira os vereadores eleitos em Fabriciano:

Paulinho – Avante – 1.490 votos

Beto Cavaleiro – PSD – 1.370 votos

Reginaldo Messias – PSD – 1.193 votos

Adriano Martins – PSL – 1.165 votos

Ronilson Burrinho – PSDB – 1.079 votos

Cristiano do Cais – DEM – 1.047 votos

Thiago Lucas – PT – 1.037 votos

Miltinho do Sacolão – PSDB – 946 votos

Luciano Lugão – PSL – 914 votos

Zezinho Sinttrocel – PC Do B- 861 votos

Lucimar do Salão – PSDB – 837 votos

Missionário Ney Oliveira – PSDB – 825 votos

Dr. Sandro Araújo Dentista – Cidadania – 582 votos

Nélio do Abacaxi – PP – 557 votos

Marcelo Motorista – PCB – 539 votos

Lincoln – DEM – 498 votos

Ronaldinho – PROS – 420 votos

TIMÓTEO

Douglas Willkys (PSB), foi reeleito prefeito de Timóteo para mais um mandato. Douglas teve 26.372 votos, 64,25% dos votos válidos. Doutor Renato, que ficou em segundo lugar, teve 11.439 votos, 27,87%.

A eleição em Timóteo teve 23,62% de abstenção, 2,92% votos brancos e 5,82% votos nulos.

Confira os vereadores eleitos em Fabriciano:

Prof. Ronaldo – MDB – 1.300 votos

Luiz Perdigão – PSB – 1.088 votos

Wladimir Careca – Rede – 969 votos

Beto do Estofamento – PSB – 913 votos

Fabiano Ferreirah – Cidadania – 842 votos

Raimundinho – PSB – 827 votos

Thiago Torres – PSD – 739 votos

Reygler Max – PSB – 734 votos

Conceição do Doutor Tadeu – MDB – 730 votos

Gualberto – PSC – 676 votos

Vinícius Bim – PT – 633 votos

Adriano Alvarenga – Cidadania – 608 votos

Dr. Jose Fernando – Rede – 574 votos

Pastora Sônia Andrade – PSC – 450 votos

Dr. Brinnel – Solidariedade – 426 votos