Ação leva alegria para crianças em tratamento no Hospital Márcio Cunha

Na semana dedicada à comemoração do Dia das Crianças, o Hospital Márcio Cunha (HMC), em Ipatinga, realizou um dia especial para os pequenos em tratamento. A ação realizada nessa segunda-feira (12), contou com a participação da boneca humana Vivi, que visitou as crianças internadas na pediatria e na UTI pediátrica. Além de levar alegria e descontração, a boneca Vivi também distribuiu a cada uma delas um kit de atividades doado pela Consul. Vivian Oliveira, que representa a personagem, é pedagoga, qualificada em musicalização infantil, contadora de histórias e cantora.

Para a psicóloga do HMC, Maiara Fagundes, a ação faz parte da cultura de humanização do Hospital. “Estamos sempre desenvolvendo ações que humanizem a relação com os pacientes. As crianças ficaram encantadas com a surpresa. Em cada rostinho, em cada olhar, foi possível ver o quanto uma simples ação proporciona um momento de felicidade para elas. Isso representa muito para nós”.

O evento foi ainda mais especial para Lara Emanuely Costa Melo, de 5 anos, internada no HMC, há 9 dias. A pequena não esperava que no dia do seu aniversário iria receber de presente a visita da boneca Vivi, alegrando o seu dia.