Antigo Restaurante Popular de Ipatinga vai virar Centro de Atendimento à Covid-19

A Prefeitura de Ipatinga informou nesta quarta-feira (25) que foram iniciadas há 30 dias as obras de reforma do antigo Restaurante Popular, localizado no Centro, para implantação do Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 (Ceac). A edificação – que por questões técnicas e operacionais já não pode ser utilizada para o propósito original – está sendo adaptada à nova finalidade na área de saúde e deverá cumprir esta função até que a vacina contra o novo coronavírus esteja ao alcance da população.

A prefeitura lembra que o prédio do antigo Restaurante Popular ficou abandonado por vários anos, sendo inclusive ocupado por moradores de rua e usuários de drogas. O principal objetivo do Ceac é o atendimento dos casos de síndrome gripal leve, causada ou não pelo novo coronavírus. A proposta é que o serviço componha o fluxo de cuidado na Rede de Atenção à Saúde (RAS), atendendo os casos leves e encaminhando os casos graves para a rede de urgência e emergência ou rede hospitalar.

Além de reduzir a circulação de pessoas com sintomas leves em outros serviços de saúde, a implantação do Centro de Atendimento busca minimizar os impactos decorrentes da pandemia. “Todos os atendimentos de pessoas com sintomas gripais – que hoje são feitos nas UBS’s – serão direcionados ao Ceac, onde será feita triagem, notificação, solicitação de exames e acompanhamento”, explica Érica Dias, secretária de Saúde de Ipatinga.

DEPREDAÇÃO E REFORMA

Além de ser ocupado por pessoas em vulnerabilidade social, o imóvel do antigo Restaurante Popular, que possui aproximadamente 1.345², também foi alvo de depredações e furtos de materiais. No local já não existia mais cabeamento elétrico. Também a rede hidráulica foi destruída.

Conforme o governo municipal, para a implantação do Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid está sendo necessária uma reforma robusta do espaço. Também o telhado precisou de revisão geral, pois já não havia forro.

O Ceat, que será todo climatizado, irá contar com seis consultórios médicos, laboratório, farmácia, sala de observação, copa, banheiros, sala de telemedicina, vestiários e salas de reuniões. O Centro de Atendimento está sendo feito com recursos Covid-19 advindos do Ministério da Saúde.

“É importante frisar que o Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid é para munícipes de Ipatinga. Ele não se estende para a microrregião em Saúde. A pactuação que nós temos estabelece que cada município com recurso da Covid crie seu Centro de Atendimento e que encaminhe para a UPA somente os casos graves”, esclarece Érica.