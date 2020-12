Aperam Bem Maior promove blitz de enfrentamento à Covid-19

A Fundação Aperam Acesita, juntamente com a personagem Ariela, por meio do projeto Aperam Bem Maior, retorna às ruas para conscientizar a população sobre a importância do uso correto das máscaras e álcool em gel. A partir desta sexta-feira (11) até a próxima terça (15) (exceto ao fim de semana), a ação será intensificada por meio de uma blitz educativa, que tem como principal público-alvo empregados da empresa e comunidade em geral.

Com o aumento de casos da doença na região, a Aperam tem se empenhado no combate do vírus por meio de ações que vêm sendo realizadas desde abril deste ano. “Acreditamos que a abordagem realizada de forma lúdica impacta as pessoas, fazendo chegar até elas a mensagem de forma responsiva, uma vez que cada um deve fazer a sua parte. Esta é uma situação que demanda a mobilização integral da comunidade” pontua o Presidente da Fundação Aperam Acesita, Venilson Vitorino.

De acordo com o Gerente Executivo de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da Aperam, Robson Machado, a ação está alinhada ao trabalho que tem sido realizado internamente pela Empresa. “Saúde e segurança sempre foram assuntos tratados com grande importância na Aperam. Nessa segunda onda da pandemia, temos intensificado em nossas comunicações internas, os cuidados preventivos, mantendo os protocolos recomendados pelos órgãos de Saúde. O reforço é feito junto aos nossos empregados, seus familiares e nas comunidades onde a Empresa atua”, pontua.

Criado pela Aperam, juntamente com a Fundação Aperam Acesita, o projeto atua em frentes distintas, contribuindo com a arrecadação de recursos para atender as necessidades emergenciais da comunidade, ações voluntárias, geração e disponibilização de conteúdo cultural para o público e outras ações internas que motivem a solidariedade. As ações são direcionadas ao atendimento de instituições sociais, de saúde, comunidade e até mesmo de empregados da empresa e seus familiares.

O objetivo é criar regionalmente uma corrente do bem, buscando formas para amenizar as dificuldades causadas pelo novo coronavírus (Covid-19), estimulando internamente os empregados, assim como outros membros da comunidade, a contribuírem com aquilo que estiver ao seu alcance.