Aperam Bem Maior realiza doação de máscaras

A rede de solidariedade formada pelo projeto Aperam Bem Maior chega às escolas do município de Timóteo. Ainda sem data marcada para a retomada das atividades escolares presenciais, a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, já se antecipou, formalizando junto a Fundação Aperam Acesita seu pedido de parceria para a organização deste momento.

De acordo com a pasta, é muito importante o planejamento, mesmo ainda não tendo uma definição e/ou previsão para retorno às aulas. Com isso, alguns protocolos já estão sendo traçados em sintonia com os estabelecidos pelas autoridades em saúde, como a aquisição de equipamentos de proteção individual, o principal deles a máscara facial.

Nessas ações, o Projeto Aperam Bem Maior, que conta com voluntários na confecção de máscaras, agora soma esforços para o fornecimento de mais de 17 mil peças que foram entregues à secretaria de Educação na última quarta-feira (9). A doação beneficiará alunos das 30 escolas da rede municipal e creches conveniadas. As máscaras, foram embaladas juntamente com um flyer de orientação sobre a forma correta de uso desse item e como higienizar as peças.

“Essa parceria com a Fundação Aperam Acesita é muito importante porque contribuirá efetivamente com a prevenção da disseminação do coronavírus, pois, as máscaras evitam que gotículas lançadas nos processos da fala, no ato de espirrar ou de tossir possam alcançar estudantes e professores, reduzindo o risco de contaminação no ambiente escolar. As secreções respiratórias de uma pessoa contaminada e disseminadas nos ambientes de convívio social são uma ameaça à proteção da coletividade”, pontua a Secretária de Educação de Timóteo, Márcia Lessa.

O Projeto Aperam Bem Maior, criado pela Aperam, junto com a Fundação Aperam Acesita, desde abril tem desenvolvido diversas ações em prol da comunidade no combate ao novo coronavírus. Uma das ações foi a confecção máscaras faciais e capotes (espécie de jaleco utilizado pelos profissionais da saúde), para profissionais da linha de frente do enfrentamento da pandemia e população. Agora, a ação beneficiará às escolas e creches do município. O trabalho vem sendo desenvolvido graças ao empenho de voluntários que abraçaram a causa, como é o caso da de Marciélly Ceolin, que tem dedicado seu tempo à confecção das peças. “Desde que tivemos que alterar nossa rotina, o que inclui os trabalhos junto às comunidades, senti a necessidade de continuar a fazer algo que ajudasse as pessoas. Com o Aperam Bem Maior, consigo desenvolver da minha casa esse trabalho que é muito gratificante”, destaca a voluntária.

Segundo o presidente da Fundação Aperam Acesita, Venilson Vitorino, o projeto Aperam Bem Maior tem conseguido colaborar de forma expansiva e em prol de todos. “Começamos com um público-alvo constituído por profissionais de saúde, expandimos nossa atuação para a população e, agora, às escolas. Essa é uma das ações que integram o projeto que desenvolve atividades em diversas frentes”, conclui o presidente.

SOBRE O APERAM BEM MAIOR

Criado pela Aperam, juntamente com a Fundação Aperam Acesita, o Aperam Bem Maior, contribui com diversas ações, como a arrecadação de recursos para ajudar no atendimento das necessidades emergenciais da comunidade, ações voluntárias, geração e disponibilização de conteúdo cultural para o público e outras ações internas que motivam a solidariedade.

Os esforços são direcionados ao atendimento de instituições de saúde, sociais, e até mesmo aos empregados da empresa e seus familiares. O objetivo dessa iniciativa é manter, regionalmente, a corrente do bem, buscando formas para amenizar os impactos gerados pelo novo coronavírus, estimulando internamente os empregados a se envolver com a causa, assim como outros membros da comunidade a também contribuir com aquilo que estiver ao seu alcance.