Campanhas contra Sarampo, pólio e de multivacinação são prorrogadas

A Prefeitura de Ipatinga informou nesta terça-feira (24) que a Campanha de Vacinação contra o Sarampo para pessoas na faixa etária de 20 a 49 anos foi prorrogada até o dia 4 de dezembro. Também serão estendidas para a mesma data a Campanha Nacional de Multivacinação e contra a Poliomielite. O público-alvo deve procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, que atendem de segunda a sexta-feira, de 7h às 15h30, em seus trabalhos de imunização.

SARAMPO

De acordo com a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, a prorrogação se fez necessária em função de o Estado apresentar baixa cobertura vacinal. Até esta segunda-feira (23), apenas 36,6% da população-alvo havia sido imunizada.

No município, os números não são diferentes. Das quase 120 mil pessoas que precisavam ser vacinadas contra o sarampo, pouco mais de 43 mil foram imunizadas, o que representa 37%.

POLIOMIELITE

Em Ipatinga, quanto à Campanha contra a Poliomielite, quase 69% do público-alvo recebeu a vacina. A meta de imunização, de acordo com o governo do Estado, é de 95%.

A prorrogação da campanha tem como objetivo atingir a meta de imunização do público-alvo e reduzir o risco de reintrodução do poliovírus. O alvo são crianças a partir de um ano até menores de cinco anos.

Desde a década de 1990, o Brasil é reconhecido como país com área livre da Pólio. A vacina contra a poliomielite é indicada para crianças entre 12 meses e cinco anos de idade.

MULTIVACINAÇÃO

A Campanha de Multivacinação oferece imunização contra diversas doenças. As vacinas devem ser aplicadas em pessoas com até 15 anos de idade.

Entre as vacinas disponíveis na campanha estão: BCG, de prevenção contra a tuberculose; Pentavalente, contra a difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e influenza B; Rotavírus humano, contra a diarreia; Pneumocócica 10, que protege contra a pneumonia, meningite e otite; Meningocócica C e ACWY, contra meningites; Tríplice viral, que previne contra sarampo, caxumba e rubéola; Antivaricela; Vacina HPV, que evita tipos de câncer em jovens; Hepatite A e Febre Amarela.