Cenibra segue firme no combate à pandemia

Desde o início da pandemia, a Cenibra assumiu o compromisso de zelar pela saúde e segurança dos empregados, parceiros e familiares. Por isso, as ações de prevenção ao novo coronavírus continuam fortes na empresa, tanto na fábrica como nas Regionais Florestais.

O uso de máscara é obrigatório para todos. Foram demarcados todos os pontos de acesso para garantir distanciamento, implantado dispenser de álcool em gel (70%) em todos os acessos aos prédios, restaurantes, painéis, portarias e ônibus. A taxa de ocupação foi limitada a 50% no transporte coletivo e a higienização entre itinerários dos veículos de uso coletivo tem sido constante.

Além dessas medidas, a empresa destaca outras, como: demarcação de poltronas para garantir distanciamento interno; monitoramento da obediência às diretrizes com relação aos cuidados recomendados; taxa de ocupação dos refeitórios em 50% da capacidade; biombos instalados nas mesas para garantir o isolamento das pessoas durante as refeições; isolamento no balcão de alimentação; pedal para servir molhos, suco e água nos refeitórios e em todos os bebedouros disponíveis; higienização constantes das mesas e assentos; implantados pedais para servir café em vários pontos; tapetes sanitizantes na entrada dos prédios e painéis de operação; túneis de desinfeção; limpeza predial e industrial; desinfecção por meio de vaporizadores; higienização de maçanetas e corrimãos; higienização das carretas de insumos; medição de temperatura nos acessos às portarias, transporte coletivo e restaurantes; implantação de mão e contramão para pedestres; agilização do serviço de recepção por meio de formulário eletrônico para entrevista dos visitantes, entre outras ações.

A Empresa conta também com o apoio do Instituto Cenibra na capacitação das comunidades da área de atuação quanto à utilização de equipamentos de desinfecção por meio de vaporizadores, além de investir em materiais educativos para a conscientização dos empregados e da população em geral.

“A resposta dos empregados está excelente. Todos estão muito conscientes com as medidas adotadas. A Empresa está atuando na conscientização por meio de lives, banners, outdoors, cartazes, boletins, vídeos e orientação dos gestores e líderes. Com muita sabedoria, trabalho em equipe, engajamento, inovação, quebra de paradigmas e muita determinação, entendendo que o mundo mudou de forma abrupta; cabe a nós buscar a adaptação de forma rápida e consciente”, destaca Edson Freire de Paula, coordenador administrativo de segurança empresarial.