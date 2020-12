Centro Covid-19 de Fabriciano terá horário especial no feriado de Ano Novo

A Prefeitura de Coronel Fabriciano, informa que o Centro de Referência Covid-19 funcionará entre os dias 28 de dezembro e 3 de janeiro (feriado de Ano Novo e final de semana). A unidade é a referência no atendimento e orientação de pacientes com sintomas e suspeita da doença, sem maior gravidade. O Centro Covid-19 funciona na Avenida Albert Scharlet, 135, Centro, das 7h às 19h.

A estrutura do Centro Covid-19 possui médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e ambulância disponível durante todo o período de funcionamento. A unidade deve ser buscada por toda pessoa que estiver com qualquer sintoma gripal leve a moderado: febre, nariz escorrendo, dor de cabeça, falta de ar, perda do paladar ou do olfato. Já o paciente que estiver com falta de ar significativa, deve procurar a Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas, no Silvio Pereira II, ou Hospital Dr. José Maria Morais, no Santa Helena.

O município também mantém o serviço de Teleorientação – Eu Saúde, para tirar dúvidas e orientação via WhatsApp, sem sair de casa. O telefone é 31 9 9674 7263.

O secretário de Governança da Saúde, Ricardo Cacau, explica que a iniciativa visa garantir o correto atendimento, acompanhamento e encaminhamento de pacientes com suspeita da doença durante o feriado prolongado. “Toda a população já tem conhecimento sobre os cuidados para evitar o contágio e deve continuar vigilante. Mas, em virtude do feriado de fim de ano é comum ter maior circulação de pessoas e, portanto, do vírus. Por isso, decidimos abrir a unidade para garantir assistência para quem precisar e dar uma tranquilidade maior para a nossa população”, explica o secretário de Governança da Saúde, Ricardo Cacau.

Após o feriado, o Centro Covid-19 retoma o atendimento normal, que é de segunda à sexta-feira, das 7h às 19h e nos finais de semana na UPA 24 horas.

PREVENIR É FUNDAMENTAL

Desde o início da pandemia, em março, a Prefeitura de Coronel Fabriciano preparou toda a sua rede de Saúde e adotou uma série de medidas visando à prevenção de casos e agravamento de quadros, com objetivo principal de salvar vidas. Além de centralizar o atendimento de casos suspeitos no Centro Covid-19, a Prefeitura preparou a rede hospitalar e ampliou os leitos de enfermaria com respiradores e de UTI para tratar pacientes graves. Também realiza campanhas educativas permanentes junto à população e comércio local, mantém ações de fiscalização e, conforme os dados do Boletim Epidemiológico, o município define pela ampliação ou adota novas medidas visando sempre à segurança e saúde da população.

“A população também contribuiu de forma positiva para o controle, obedeceu ao isolamento na hora certa e boa parte, adotou a máscara e fez uso do álcool gel. Não tem como fugir do vírus, mas é preciso manter a vigilância e os cuidados, sobretudo, com idosos e grupos de risco para manter a transmissão sob controle. Portanto, as pessoas precisam manter o distanciamento social, ficar em casa e evitar ter contato com outras pessoas se estiver com sintomas e continuar a usar máscara para proteger você e o próximo. Este é o caminho que nós temos até chegar a vacina”, conclui o secretário Ricardo Cacau.