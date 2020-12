Coronavac tem baixa eficiência e pode não conseguir certificação da Anvisa

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), grande defensor e lobista da vacina chinesa Coronavac, retornou ao Brasil às presas do seu descanso de fim de ano, em Miami (EUA), e se deparou com uma desagradável surpresa. A vacina que ele tanto defende, perde em eficiência para outras, como a do laboratório americano Pfizer, que alcançou 95% de eficiência.

Os repórteres do Estado de S. Paulo, Pedro Venceslau e Fabiana Cambricoli, apuraram que houve falhas de comunicação sobre os dados de eficácia da Coronavac ainda dentro do governo paulista, dias antes da coletiva de imprensa, que gerou frustração entre cientistas, jornalistas e a população. Enquanto a expectativa do governador João Doria (PSDB) era de alto índice de eficácia, pesquisadores do Instituto Butantã e servidores técnicos do governo paulista já esperavam que a taxa poderia ficar abaixo de outras já anunciadas

Segundo a matéria do Estadão, “os cientistas se baseavam em questões técnicas. São poucos os imunizantes que atingem 90% de eficácia – o da gripe, por exemplo, existente há mais de uma década, tem desempenho médio de 40% a 70%. Além disso, vacinas que usam vírus inativados, como a Coronavac, não costumam provocar uma resposta imune tão contundente, embora apresentem menos eventos adversos e sejam mais seguras”.

Mesmo com o tom de cautela dos pesquisadores, que só receberam os dados finais da análise feita por um comitê independente de especialistas um dia antes da coletiva, integrantes do alto escalão da gestão João Doria chegaram a vazar para a imprensa, dois dias antes da coletiva, que a eficácia era superior a 90%. A informação foi negada pelo Butantã e, nos bastidores, causou revolta entre os pesquisadores do instituto, que, reservadamente, zombaram que o autor do vazamento só poderia ter acesso a esse dado se fosse vidente.

AUSÊNCIA DE DÓRIA

Conforme a reportagem do Estadão, a ausência do governador João Doria na coletiva de imprensa de quarta-feira foi uma forma de poupá-lo de eventual desgaste. Ele também não participou de coletivas recentes em que o endurecimento da quarentena foi anunciado. Por outro lado, esteve presente em coletivas para anúncio do início da produção da Coronavac e na recepção do carregamento de doses no aeroporto de Guarulhos.

“O resultado de que o índice mínimo de eficácia foi superado foi motivo de alívio para pesquisadores, que entendem que ao menos ela pode ter algum nível de proteção contra a Covid-19 e pode obter registro dos órgãos regulatórios. Na ala política do Palácio dos Bandeirantes, porém, o sentimento foi de frustração diante da expectativa criada de que um resultado extraordinário desse ainda mais força à vacina diante das disputas com o presidente Jair Bolsonaro.”, conclui a matéria.

Ipatinga encomenda 400 mil doses da Coronavac

A Prefeitura de Ipatinga firmou com o Instituto Butantã, em São Paulo, o termo de intenção para aquisição da vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac Biotech e produzida pelo instituto paulistano. De acordo com a secretária municipal de Saúde, Érica Dias, o acordo prevê, em princípio, a aquisição de 400 mil doses, suficientes para vacinação da população ipatinguense em duas etapas.

Érica Dias ainda destacou que o município também está elaborando um Plano de Contingência, com base nos planos Estadual e Federal, para organização da compra de insumos como seringas e equipamentos para guarda e armazenamento dos produtos. “Não adianta nos prepararmos para comprar as vacinas se não tivermos os insumos necessários para a aplicação e nem como locais apropriados para armazenar adequadamente o que iremos comprar”, declarou.

(Com informações do Microsoft News)