Covid-19: Fiemg e indústrias do Vale do Aço alertam que pandemia não acabou

Visando reforçar os cuidados na prevenção da doença, principalmente, devido ao relaxamento da população, o grupo de Medicina Ocupacional formado a partir do Comitê de Enfrentamento da Covid-19 Vale do Aço, endossa que o novo coronavírus já atingiu milhares de pessoas em toda região e mais de 146 mil brasileiros já perderam suas vidas vítimas do novo coronavírus.

“É normal estarmos cansados e relaxarmos nas ações de prevenção. Mas infelizmente, o Covid-19 ainda circula em nossa região e com isso, ainda temos muitas internações e mortes. Não é o momento de relaxar. Devemos manter o distanciamento físico, usar máscaras e pessoas com sintomas da doença devem ficar isoladas. Ficamos no aguardo de uma vacina eficaz. Juntos venceremos essa pandemia”, pontua Jadson Dias, médico do trabalho da Cenibra.

Para o presidente da Fiemg Regional Vale do Aço, Flaviano Gaggiato, todo o cuidado é pouco. “Precisamos nos manter alertas. Ainda não temos a cura e a melhor maneira de se proteger e proteger quem amamos, é seguindo as medidas de biossegurança, mantendo o distanciamento social e evitando aglomerações”, acrescenta Gaggiato.

INICIATIVA

Várias ações já foram desenvolvidas pelo grupo de medicina ocupacional que tem trabalhado a conscientização dos empregados da indústria e população em geral através de campanhas que reforçam os cuidados em tempos de pandemia, principalmente quanto ao uso de máscara, cuidados com o uso e manuseio do álcool em gel e com a saúde mental.

O comitê de enfrentamento da Covid-19 Vale do Aço é coordenado pela Fiemg Regional Vale do Aço e composto pelas indústrias âncoras: Aperam, Cenibra, Usiminas e Vale, além da Fundação São Francisco Xavier e Unimed Vale do Aço.