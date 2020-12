Estado lança campanha de prevenção à Covid-19

O Governo de Minas acaba de lançar a campanha “Minas é do Tamanho dos Mineiros” para reforçar o papel de cada um na prevenção e o sentimento de que, unidos, os mineiros poderão vencer a guerra contra a Covid-19. O material também divulga as ações realizadas até o momento no enfrentamento à doença e reforça a importância da participação da população para conter o avanço da epidemia.

“O primeiro caso de covid no estado foi confirmado em 8 de março. Mas, desde janeiro, quando houve as primeiras notificações em Wuhan, na China, o Governo de Minas vem atuando preventivamente no enfrentamento à pandemia”, destaca o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral.

Segundo a Agência Minas, a campanha contempla TV, rádio, jornal e internet em todo o estado. Na capital, contará com ação especial em abrigos de ônibus com fornecimento gratuito de máscaras, álcool em gel e medição de temperatura.

AÇÕES

Amaral citou outras ações que demonstram a agilidade do Governo de Minas diante da pandemia, como a criação do Centro de Operações de Emergência em Saúde (Coes-Minas), fundamental para o monitoramento dos casos e atuação na tomada de decisões.

Também o Plano de Contingência para Emergência em Saúde Pública Covid-19, que tornou mais efetiva as capacidades de antecipação e planejamento de ações contra a doença.

Carlos Eduardo Amaral citou ainda o programa Protege Minas, com foco na distribuição de EPI’s, e o Plano Minas Consciente, que vem orientando prefeitos na retomada segura das atividades econômicas, a partir de critérios técnicos e epidemiológicos.

Com relação à qualificação da rede de saúde pública do estado, o Governo de Minas aumentou o número de leitos de UTI, chegando a 3.995. “Essa ampliação no quantitativo de leitos foi decisiva para evitar que mais óbitos pela covid-19 ocorressem”, afirma o secretário de Saúde. Além disso, foram adquiridos 1.047 respiradores para auxiliar os municípios no enfrentamento à pandemia.

ESFORÇOS

Outra estratégia fundamental neste cenário foi a criação da Sala de Situação: composto por uma equipe multidisciplinar – que reúne médicos, enfermeiros, estatísticos, entre outros profissionais – o espaço faz monitoramento permanente do cenário epidemiológicos e dos casos de covid-19 no estado. De acordo com Amaral, a partir do Plano de Contingenciamento desenvolvido pela SES-MG, todas as 28 Regionais de Saúde de Minas passaram a contar com uma Sala de Situação, onde são compilados os dados e realizadas as análises da região.

VACINAS

No que se refere à imunização contra a covid-19, o Governo de Minas lançou, em setembro, o Plano de Contingência para Vacinação Contra a Covid-19. Para que não faltem insumos para imunizar a população, foram adquiridas 50 milhões de seringas agulhadas. E também mais de 700 câmaras refrigeradas para serem distribuídas aos municípios para que possam se estruturar para armazenar os imunizantes de modo ideal.

Entretanto, Carlos Eduardo Amaral destaca que a participação e engajamento de toda a sociedade é indispensável no enfrentamento eficaz à Covid-19. “Além de todo o planejamento e ações realizadas pelo Estado, é preciso que a população esteja consciente de que a pandemia não acabou. Neste momento, o objetivo deve ser aumentar não só as medidas de distanciamento social, mas também a efetividade desse distanciamento. Esperamos seguir aliando as ações do poder público e as ações individuais da população para superarmos da melhor maneira possível a pandemia em Minas Gerais”, afirma o secretário de Saúde.