Fabriciano lança novo mutirão de combate às arboviroses

Até o dia 21 de dezembro, os agentes de endemias da Prefeitura de Coronel Fabriciano irão percorrer os bairros da cidade orientando a população sobre os cuidados que devem ser tomados na prevenção a Dengue, Zika e Chikungunya. Todas essas arboviroses são provocadas pela picada do mosquito Aedes aegypti. Além de instruções de como manter os quintais limpos os moradores são orientados a dispor na calçada os materiais que armazenam água de acordo com o calendário de coleta. Essa é a terceira ação preventiva deste tipo somente este ano.

Com o trabalho realizado, a secretaria tenta manter sob controle as arboviroses, impedindo que mais pessoas adoeçam. Devido à pandemia do novo coronavírus, parte do trabalho foi prejudicada e por enquanto não há previsão de realização de novo LIRAa – Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti, que tem por objetivo medir a taxa de infestação do mosquito e o risco em que se enquadra a cidade.

Os bairros escolhidos para o mutirão são os que apresentam os maiores números de notificações e também os que ainda não receberam o último tratamento focal de 2020.

A Gerente de Atenção em Saúde da Prefeitura de Coronel Fabriciano, Danielle Marise, diz que o trabalho de prevenção das arboviroses tem sido feito constantemente, mesmo com a pandemia. “Nosso objetivo é prevenir eventuais surtos e para isso nós contamos com a conscientização dos moradores. Iremos de casa em casa e caso necessário, implementaremos outras ações”, diz.

LIMPEZA EM DIA

No último mutirão, realizado em setembro, as ações de limpeza, capina e varrição recolheram entulhos e inservíveis por toda a cidade. Além disso, antevendo ao período chuvoso, os córregos e canais também foram limpos e desobstruídos, o que ajuda na prevenção de enchentes e inundações.