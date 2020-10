Farmácia Central de Timóteo retoma atendimento presencial

A Secretaria de Saúde e Qualidade de Vida de Timóteo retomou o atendimento presencial da Farmácia Central (antiga farmácia popular) na segunda-feira (19). Após a instalação de protetores de vidro nos guichês e a compra de termômetros digitais infravermelho, que lê a temperatura dos usuários antes destes entrarem no recinto, o atendimento presencial tornou-se prioritário para pessoas que não possuem WhatsApp e não dominam as tecnologias da informação.

O atendimento presencial é realizado somente das 8h às 13h, respeitando os critérios do distanciamento social. A lotação máxima é de nove usuários, dentro da Farmácia Central, localizada à rua 15 de Novembro, nº 35, Centro Norte. O telefone para mais informações é o número fixo e também WhatsApp (3848-1861). Esta é mais uma medida para evitar a circulação e a aglomeração de pessoas.

Os demais usuários deverão continuar solicitando o medicamento proposto na receita médica via WhatsApp. De acordo com a coordenadora de Assistência Farmacêutica, Wanessa Liliane Spínola Castro, o usuário deverá encaminhar pelo WhatsApp a foto da receita médica, foto do comprovante de endereço e foto da identidade. “Temos cinco motociclistas que farão a entrega do medicamento na residência da pessoa. Os pedidos encaminhados até às 12h tem previsão de entrega na tarde do mesmo dia ou na parte da manhã do dia seguinte em dias úteis”, explica Wanessa.

As receitas dos medicamentos de controle especial serão recolhidas pelo entregador no ato da entrega dos medicamentos. Além de medicamentos, os motociclistas entregam insulina e tiras reagentes para aferição de glicemia aos usuários cadastrados.

ATENDIMENTO PRESENCIAL

O atendimento presencial vem sendo realizado nas quatro farmácias do município, além da entrega de medicamentos em domicílio conforme o Programa Remédio em Casa, implantado desde o mês de março do corrente ano.

Os contatos são: Centro Norte (3848-1861); Cachoeira do Vale (9 7309-1977); Setor Leste/ Macuco (9 9499-2765); Centro Sul (9 9499-2743). A coordenadora de Assistência Farmacêutica, Wanessa Liliane Spínola Castro, enfatizou que o atendimento presencial nas farmácias é de 8h às 13h e obedece aos critérios de distanciamento social, uso de máscaras e álcool gel. No período vespertino o atendimento é exclusivo pelos números de WhatsApp.