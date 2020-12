FSFX apresenta balanço dos atendimentos no Hospital e Maternidade Vital Brazil

O Hospital e Maternidade Vital Brazil (HMVB), administrado pela Fundação São Francisco Xavier (FSFX), vem prestando atendimento à população de Timóteo e região com capacitação técnica, qualidade, segurança e humanização. Os resultados alcançados refletem o trabalho realizado pela Fundação, que assumiu com prontidão a gestão da unidade hospitalar, em caráter emergencial e temporário.

Em pouco mais de dois meses são mais de 3.600 pacientes atendidos e 510 altas hospitalares, com 77% dos pacientes oriundos do SUS; 69% dos nascimentos por parto normal, sendo 88% pelo SUS. Vale destacar que o Pronto-Socorro está em pleno funcionamento 24 horas, 7 dias por semana, com atendimentos de urgência e emergência para toda a comunidade.

A FSFX vem gerindo recursos e promovendo o funcionamento saudável da unidade, com precisão, aporte tecnológico e zelo pelos pacientes. Primando sempre por uma assistência humanizada, a Fundação proporcionou que milhares de atendimentos, consultas, cirurgias e partos, fossem mantidos, sendo a maioria destinados aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Nosso compromisso é a valorização do ser humano, o desenvolvimento e a transformação social, priorizando a saúde e a qualidade de vida. Pretendemos ainda fazer muito mais para toda população”, ressalta o Diretor de Hospitais da Fundação São Francisco Xavier, Mauro Oscar Soares de Souza Lima.

ASSISTÊNCIA MÉDICA COM SEGURANÇA E DE QUALIDADE

A Fundação conta com uma equipe especializada composta por médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e áreas de apoio, em constante dedicação e satisfação, garantindo assim cada vez mais um tratamento de qualidade, proporcionando segurança e tranquilidade para os pacientes.

A FSFX manteve os atendimentos para os beneficiários da Abertta Saúde, Usisaúde e demais convênios contratados com a Fundação, buscando sempre atender às necessidades e expectativas dos clientes e parceiros, com toda a dedicação.

“Todos os benefícios e resultados alcançados até o momento é o reflexo da nossa gratidão pela oportunidade de cuidar cada vez mais da população timotense. Nosso compromisso é manter a dedicação de toda a Fundação São Francisco Xavier em oferecer bem-estar e um acolhimento de qualidade”, comenta Mauro.