FSFX é referência em residência médica

A Fundação São Francisco Xavier (FSFX), braço social da Usiminas nas áreas de saúde e educação, é reconhecida como referência em todo o país pela alta qualidade dos seus programas de residência médica. A realização da residência médica é uma etapa fundamental na formação, uma oportunidade de dar continuidade ao aperfeiçoamento e garantir o título de especialista desde o processo de aprendizagem até a conclusão da jornada da graduação.

“O programa de residência da FSFX tem como objetivo fundamental o aperfeiçoamento progressivo do padrão profissional e científico do médico e a melhoria da assistência à comunidade”, afirma Milton Henriques Guimarães Junior, coordenador de Ensino e Pesquisa da FSFX.

Segundo Milton, a Fundação compreende a importância dessa etapa na formação do médico e valoriza seu programa de residência, oferecendo infraestrutura e apoio disciplinar necessários para o bom aprendizado. “O médico residente da FSFX conta com o suporte de profissionais qualificados e dedicados, além de uma estrutura de ponta. Junto a isso, por se tratar de uma instituição que é referência de atendimento à população nos locais onde atua, é ofertado ao médico residente uma rica vivência no volume e complexidade dos atendimentos. Dessa maneira, têm-se os elementos necessários para uma sólida formação na especialidade de interesse”.

PADRÃO DE QUALIDADE

Foi o padrão de qualidade do Hospital Márcio Cunha (HMC), unidade em Ipatinga (MG) administrada pela FSFX, que levou a residente Jussara Ferreira Vanrossum a aprimorar seus estudos na instituição. Depois de completar a residência em clínica médica na entidade, ela partiu para uma segunda, em medicina intensiva, também no HMC.

“O Hospital tem um nível de estrutura e organização de ponta, além de inúmeros recursos que interferem diretamente no nosso conhecimento. Na primeira residência busquei referências de outros médicos e depois conferi na prática essa qualidade”, comenta. E acrescenta, “Por ser um hospital de alta complexidade, temos a oportunidade de vivenciar diversos casos e, isso é muito enriquecedor. Esses fatores dão a segurança e tranquilidade necessárias para a vida profissional”.

O médico clínico e pneumologista, Marcos de Abreu Lima Cota, também tem uma história de sucesso com a FSFX. Realizou a residência no HMC e hoje é médico da instituição e preceptor dos residentes da clínica médica.

“Escolhi a Fundação por toda a estrutura, pela seriedade e por valorizar os profissionais que aqui são formados. Convivi com esses colegas, que me ensinaram muito desde o aprendizado teórico, prático até o aprendizado de vida”, comenta Marcos.

Atualmente a FSFX oferece residência médica para diversas especialidades, totalizando 48 vagas, em duas unidades hospitalares – em Ipatinga e Itabira. O programa é credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica do Ministério da Educação (CNRM/MEC).

Para mais informações sobre o programa de residência médica da FSFX, acesse o site www.fsfx.com.br.