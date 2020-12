FSFX e Usiminas realizam live sobre prevenção da Covid-19

O aumento dos casos do novo coronavírus no país e no mundo é uma realidade que tem preocupado a comunidade científica, ao mesmo tempo em que muitas pessoas passaram a se descuidar com o isolamento social e as medidas de prevenção da doença. Para alertar a população sobre os perigos da Covid-19 e trazer novos dados sobre os avanços da doença e imunização, a Fundação São Francisco Xavier (FSFX), realiza nesta terça-feira (15), a Live Coronavírus – “O Perigo Ainda é Real”. O evento acontece a partir das 19h, transmitido pelas redes sociais da FSFX e pelo canal do YouTube.

Participam da Live, o Diretor de Hospitais da FSFX, o médico Mauro Oscar Soares de Souza Lima; o Superintendente do Hospital Márcio Cunha, o médico Bruno Nunes Ribeiro; a Gerente de Assistência da FSFX, a médica Esmeralda Pereira; a Responsável Técnica e Assistencial do Hospital e Maternidade Vital Brazil, a médica Alessandra de Sousa Andrade Martins e a Infectologista do Hospital Márcio Cunha, Mariana Vasconcelos Costa Araújo.

Entre os temas que serão abordados estão: A situação atual do novo coronavírus no Brasil e no mundo; Cuidados e prevenção da Covid-19; A corrida pelas vacinas; A importância dos cuidados nas festas de fim de ano e nas férias; Os desafios da vacinação no Brasil; Reinfecção, entre outros.

Para participar basta acessar uma das redes sociais da Fundação São Francisco Xavier: Instagram (@fsfxoficial); Facebook (@fundacaosaofranciscoxavier) ou o YouTube (@FundaçãoSãoFranciscoXavier).

Serviço:

Live Coronavírus – O Perigo Ainda é Real

Dia: 15 de dezembro (terça-feira)

Horário: 19h

Local: Instagram: @fsfxoficial

Facebook: @fundacaosaofranciscoxavier

YouTube: @FundacaoSãoFranciscoXavier

Palestrantes:

• Mauro Oscar Soares de Souza Lima: diretor de Hospitais da FSFX

• Bruno Nunes Ribeiro: Superintendente do Hospital Márcio Cunha

• Esmeralda Pereira: Gerente de Assistência da FSFX

• Alessandra de Sousa Andrade Martins: Responsável Técnica e Assistencial do Hospital e Maternidade Vital Brazil

• Mariana Vasconcelos Costa Araújo: Infectologista do Hospital Márcio Cunha