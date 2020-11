FSFX participa do McDia Feliz 2020

Pelo terceiro ano consecutivo, a Fundação São Francisco Xavier (FSFX) participa do McDia Feliz, uma das maiores campanhas para arrecadação de fundos em prol de crianças e jovens na luta contra o câncer infanto-juvenil, confirmada para o próximo dia 21 de novembro. Uma novidade para esse ano, para que todos possam contribuir com a campanha de maneira mais segura por conta da pandemia da Covid-19, é a venda de tíquetes virtual. Também já estão disponíveis, para compra antecipada, os tíquetes físicos.

O objetivo da FSFX com os recursos obtidos é custear a qualificação dos profissionais e a aquisição de materiais para implante de PICC (Cateter Venoso Central De Inserção Periférica), para aumentar o conforto e segurança na administração de medicamentos, dos pacientes da pediatria. “Buscamos cada vez mais oferecer um atendimento de qualidade e humanizado. Com a parceria com o Instituto Ronald Mc Donald conseguiremos assim, implantar uma prática avançada, que torna o tratamento eficiente e menos doloroso, contribuindo na luta contra o câncer infanto-juvenil”, explica Carmem Célia Negreli Feliciano, Coordenadora da Unidade de Oncologia do Hospital Márcio Cunha.

Vale destacar ainda que este ano, os tradicionais eventos comemorativos do McDia Feliz nos restaurantes serão substituídos por ações de interação e engajamento online.

Os tíquetes virtuais podem ser adquiridos, até dia 16 de novembro, pelo site https://www.giftty.com.br/mcdiafeliz/irm. É necessário selecionar nossa instituição (FSFX) na hora da compra e fazer a retirada do lanche no dia 21 de novembro, para direcionar sua doação para os pacientes da Unidade de Oncologia do Hospital Márcio Cunha.

Os tíquetes físicos podem ser adquiridos, até o dia 20 de novembro, no caixa da recepção principal do Hospital Márcio Cunha – Unidade I (Av. Kiyoshi Tsunawaki, 41 – Das Águas, Ipatinga).

As compras feitas pelo “App do Méqui”, com retirada do lanche no dia 21, também contam para ajudar a FSFX. Os clientes podem optar pela retirada no balcão ou entrega delivery, evitando aglomeração.