FSFX promove XII Jornada de Ortopedia do Vale do Aço

O superintendente do Hospital Márcio Cunha (HMC), de Ipatinga, Dr. Bruno Nunes Ribeiro, foi o anfitrião da XII Jornada de Ortopedia do Vale do Aço – 1ª Jornada Virtual da Seccional Leste. O evento, realizado nos dias 23 e 24 de setembro, reuniu mais de 200 médicos especialistas em ortopedia e traumatologia.

A jornada realizada pelo HMC, unidade hospitalar administrada pela Fundação São Francisco Xavier (FSFX), contou com a participação de palestrantes nacionais e internacionais, como o professor associado de Cirurgia Ortopédica Harvard Medical School/Boston Children´s Hospital, Dr. Eduardo N. Novais; o presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia – Regional Minas Gerais (Sbot-MG), Dr. Wagner Guimarães Lemos; o presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica, Dr. Gilberto Francisco Brandão, entre outros.

O primeiro dia do evento teve como foco as discussões e inovações tecnológicas em membros inferiores pediátricos. No dia seguinte, as palestras abordaram temas relacionados a membros superior/coluna.