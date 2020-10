FSFX realiza diversas ações para celebrar Outubro Rosa

O Hospital Márcio Cunha (HMC) em Ipatinga, aderiu novamente ao Outubro Rosa, movimento global iniciado na década de 90 em Nova York e que chama a atenção para a conscientização do controle do câncer de mama. Para ressaltar a importância da campanha e realizar um momento diferenciado para pacientes da unidade, a instituição organizou um Dia D. A ação realizada hoje (23), na Unidade de Oncologia, contou com o apoio do Instituto Cultural Usiminas, para distribuição de mudas e apresentação do cantor Elcio Rodrigues.

Nas últimas décadas o movimento foi adotado globalmente como forma de promover a prevenção e a conscientização ao câncer de mama, que é o tipo de tumor mais frequente entre as mulheres no Brasil e no mundo. No país, de acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), mais de 66 mil novos casos devem ser registrados neste ano.

PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER DE MAMA

Na próxima terça-feira (27), a Fundação São Francisco Xavier (FSFX), braço social da Usiminas nas áreas da saúde e educação, vai realizar uma live especial “Outubro Rosa: Informações Importantes sobre Prevenção”. O evento, que tem como objetivo manter a população bem informada quanto ao tema e sensibilizar sobre a importância da prevenção da doença para o público em geral e principalmente mulheres, vai reunir grandes especialistas da área.

Para debater sobre o assunto foram convidados o coordenador médico da Unidade de Oncologia do Hospital Márcio Cunha, Dr. Luciano de Souza Viana; o radioterapeuta, Dr. Gustavo Pereira Maciel; o mastologista, Dr. Fernando Ferrer Fernandes e a radiologista, Dra. Mara Delgado Moreira Paula. O bate-papo vai abordar ainda questões sobre hábitos saudáveis e a importância do diagnóstico precoce.

“O câncer de mama é o principal tumor que afetas as mulheres depois do câncer de pele não-melanoma. Se diagnosticado em sua fase inicial as chances de cura são elevadas, superiores a 90%. Por isso, a importância de se falar tanto em prevenção e diagnóstico. O nosso papel é também o de levar informação e o de contribuir com a promoção da saúde da mulher”, comenta o diretor de hospitais da FSFX, Dr. Mauro Oscar Soares de Souza Lima.

A live “Outubro Rosa: Informações Importantes sobre Prevenção” acontece no canal da FSFX no YouTube (www.youtube.com.br/FundacaoSaoFranciscoXavier). Para participar basta se inscrever no canal, ativar o sino e ingressar na live no dia 27, a partir das 19h.

Serviço:

Live Outubro Rosa: Informações Importantes sobre Prevenção

Gratuita

Dia: 27 de outubro (terça-feira)

Horário: 19h

Local: Canal do YouTube da FSFX: www.youtube.com.br/FundacaoSaoFranciscoXavier

Público: Público em geral