FSFX registra bons resultados em Timóteo

Desde que foi convidada a administrar o Hospital e Maternidade Vital Brazil de Timóteo, em caráter emergencial e temporário, há dois meses, a Fundação São Francisco Xavier (FSFX) assumiu com prontidão. O cuidado da FSFX com a comunidade de Timóteo se reflete nos milhares de atendimentos, consultas, cirurgias e partos realizados até agora, em sua maioria destinados a pacientes do Sistema Único de Saúde. Mais de 3.600 atendimentos, 510 altas hospitalares e destas, 77% foram do SUS e taxa de nascimento por parto normal de 69% sendo 88% SUS.

A FSFX manteve o Pronto-Socorro aberto 24 horas, sete dias por semana, com atendimentos de urgência e emergência para toda a comunidade. Foram mantidos todos os atendimentos a beneficiários da Abertta Saúde, Usisaúde e demais convênios já contratualizados com a Fundação São Francisco Xavier, buscando sempre atender às necessidades e expectativas dos clientes e parceiros, com toda a dedicação.

Funcionando em um imóvel da Aperam, o Hospital e Maternidade Vital Brazil atualmente conta com 73 leitos, sendo 45 deles dedicados a atendimento ao Sistema Único de Saúde, atuando nas áreas de Internação (Clínica Geral, Pediatria, Cirurgia Geral e Ortopedia), Unidade de Terapia Intensiva Adulto, Centro Cirúrgico, Maternidade e Apoio Diagnóstico.

E para que tudo seja realizado com qualidade e segurança, a FSFX mantém uma equipe especializada composta por médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e áreas de apoio.

“Todos os benefícios alcançados até aqui, e a constante dedicação de toda a Fundação São Francisco Xavier em oferecer bem-estar e um acolhimento de qualidade, é o reflexo da nossa gratidão pela oportunidade em cuidar cada vez mais da população timotense” – ressalta Marcelo Gouvêa Teixeira, diretor de Soluções em Saúde, Comercial e Marketing da FSFX.