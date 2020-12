HMC realmente atingiu a ocupação máxima contra Covid-19

Um comunicado enviado pela Fundação São Francisco Xavier (FSFX) ao Ministério Publico de Minas Gerais vazou ao público e causou apreensão nas redes sociais. O documento informa que o Hospital Márcio Cunha (HMC) atingiu a ocupação máxima para leitos clínicos e de unidades de terapia intensiva (UTIs) para enfretamento da Covid-19. A situação também afeta os demais atendimentos não referentes à Covid-19 dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Em razão disso, na tarde desta quinta-feira (3), a FSFX e o Ministério Público, através da Coordenação Regional dos Promotores de Justiça de Defesa da Saúde da Macroleste, divulgaram um comunicado confirmando o teor do ofício. Assinado pelo médico Mauro Oscar Soares de Souza Lima, diretor de Hospitais da FSFX e pelo promotor Cristiano da Costa Mota, coordenador Regional dos Promotores de Justiça da Defesa de Saúde da Macroleste, o comunicado reforça que a população deve ficar alerta e seguir as recomendações de prevenção e cuidados necessários contra a Covid-19, especialmente: o uso de máscara, a lavação das mãos, o uso do álcool gel e o isolamento social.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Cumprindo o seu papel de responsabilidade social, o ofício encaminhado pela Fundação São Francisco Xavier teve como objetivo informar e alertar ao Ministério Público sobre a situação atual da alta taxa de ocupação dos leitos do Hospital Márcio Cunha, visando eventuais providências das instituições responsáveis pela saúde da região. Todas as informações referentes a leitos e taxa de ocupação de Covid-19 são repassadas pela Vigilância Epidemiológica de cada município.