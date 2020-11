Hospital Márcio Cunha suspende cirurgias eletivas

O Hospital Márcio Cunha (HMC) comunicou na tarde desta terça-feira (24) que, devido à elevação de ocupação dos leitos dedicados aos casos de Covid-19 (enfermaria, apartamentos e UTI’s), ocorrido na última semana, suspenderá temporariamente a realização de procedimentos cirúrgicos eletivos, a partir de hoje. A medida de precaução se faz necessária para evitar uma maior propagação do novo coronavírus e garantir o atendimento médico àqueles que mais necessitam no momento.

A Fundação São Francisco Xavier (FSFX), que administra o Hospital Márcio Cunha, disse que desde o início da pandemia do novo coronavírus, tem adotado uma série de ações na unidade com o objetivo de prevenir e minimizar a propagação da doença.

A FSFX ressalta ainda, que está preparada, com equipes orientadas e altamente capacitadas que seguem com responsabilidade todos os protocolos estabelecidos para a situação, conforme orientação do Ministério da Saúde. A Instituição reforça a importância das pessoas seguirem as recomendações de higienização e cuidados contra a Covid-19.

O Hospital Márcio Cunha manterá a comunidade informada e atualizada sobre este processo e de todas as medidas tomadas que se fizerem necessárias.