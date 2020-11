Hospital e Maternidade Vital Brazil recebe cadastramento para Doulas

O Hospital e Maternidade Vital Brazil (HMVB), em Timóteo, administrado pela Fundação São Francisco Xavier (FSFX), está com inscrições abertas para o cadastramento de Doulas até amanhã (6). A Doula é uma profissional que ajuda a gestante a se preparar física e emocionalmente na hora de dar à luz, auxiliando e encorajando a futura mãe desde os sinais iniciais do parto até os primeiros dias do bebê. Doula, palavra de origem grega que designa “a mulher que serve”.

A Doula que quiser acompanhar as parturientes no HMVB deverá seguir alguns requisitos. Entre eles: ter o certificado do curso de Doula, verificar o período de abertura de cadastro, preencher e assinar o Termo de Consentimento sobre Direitos e Deveres da Doula e Responsabilidades da Instituição e a ficha cadastral de terceiros.

Para mais informações sobre o processo de cadastro de Doulas do HMVB, as interessadas devem entrar em contato com a supervisão da Maternidade pelo telefone: (31) 3829-9590.

LEI DO ACOMPANHANTE

É direito da gestante ter o acompanhamento de sua Doula. A Lei Federal nº 11.108, de 7 de abril de 2005, mais conhecida como a Lei do Acompanhante, determina que os serviços de saúde do SUS, da rede própria ou conveniada, são obrigados a permitir à gestante o direito a acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto.

A Lei determina que este acompanhante será uma pessoa de escolha da gestante. Além do acompanhante a paciente passa a ter o direito a participação de uma Doula durante seu trabalho de parto após a publicação da Lei Municipal nº 4.067 de 23 de Junho de 2020.