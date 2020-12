Hospital Vital Brazil realiza desejo de pacientes em ação de humanização

O Hospital e Maternidade Vital Brazil (HMVB) de Timóteo, administrado pela Fundação São Francisco Xavier (FSFX), realizou no último dia 17 a primeira edição do Projeto “O Que Importa para Você”, iniciativa que busca realizar desejos de pacientes internados, promovendo uma experiência especial e um cuidado de saúde diferenciado. Além de atender desejos, o dia foi de descontração, com a apresentação de música ao vivo no jardim do hospital, com o som do músico Rubim do Bandolim alegrando o ambiente hospitalar.

Desejos simples, mas cheios de significado foram atendidos, como o do senhor Rosalvo Dias. Internado na instituição desde o início do mês, o aposentado de 80 anos, com restrições alimentares, estava feliz por sua recuperação e por poder se deliciar com uma fruta. “Primeiro eu agradeço por estar vivo. Cheguei ao hospital muito ruim e estou cada dia melhor. O meu desejo é chupar uma laranja. Desde que adoeci, a medicina não tem me deixado. Que coisa boa é poder fazer o que a gente tem vontade”, conta emocionado.

A senhora Ilma Nazaré Ferreira Rocha, de 57 anos, pediu a visita de familiares. Ela pôde se reencontrar com os três netos e a filha mais nova, Vitória. “É um momento muito especial de se ver um ambiente hospitalar. Foi muito bom estar com os meninos e com minha filha. Meu dia ficou muito mais especial”.

Os desejos trouxeram um fator em comum: um momento de acolhimento e humanização em meio à rotina hospitalar. “O nosso objetivo é proporcionar bem-estar aos pacientes. Realizar um desejo de quem está em um leito hospitalar, por mais simples que seja, pode representar muito na melhora de um tratamento, além de elevar a autoestima”, comenta a médica Alessandra de Sousa Andrade Martins, coordenadora de assistência do Hospital e Maternidade Vital Brazil.

A FSFX implantou o projeto em suas unidades hospitalares com o objetivo de realizar o que é realmente importante para os pacientes e estimular a relação humanizada entre eles e os profissionais de saúde. O intuito é promover a escuta, conversas significativas e aprimorar o cuidado de saúde e assistência social.

Para realizar os desejos foi preciso uma avaliação técnica. “Os pedidos foram avaliados e, após análise da equipe médica juntamente com a equipe multidisciplinar, foram estabelecidos critérios e normas de segurança”, explica Alessandra.

O PROJETO

O movimento “O que importa para você?” teve início nos Estados Unidos (EUA). O CEO do instituto norte-americano Healthcare Improvement em 2010, Maureen Bisognano foi uma das pessoas que desafiaram os profissionais de saúde a terem conversas mais próximas com os pacientes e familiares. A partir desse estímulo, a preocupação assistencial começou a mudar de “qual é o problema?” para “o que importa para você?”. No Brasil, a Associação Congregação de Santa Catarina (ACSC) foi a pioneira, na América Latina, a aderir à campanha em 2016.