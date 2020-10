Hospital Vital Brazil tem balanço positivo no primeiro mês sob gestão da FSFX

A Fundação São Francisco Xavier (FSFX) tem trabalhado para garantir padrões de segurança e de qualidade no Hospital e Maternidade Vital Brazil (HMVB) de Timóteo. Nos primeiros 30 dias sob a sua gestão, foram mais de 2.400 atendimentos, no Pronto Socorro e Maternidade, e 279 altas hospitalares até o momento – destas, 81% de pacientes SUS.

Com 73 leitos, 45 deles dedicados a atendimento ao SUS, o HMVB atua nas áreas de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto; Internação (clínica médica, pediatria, cirurgia geral, ortopedia); Maternidade e Apoio ao Diagnóstico, realizando procedimentos de média complexidade. Para esse resultado, conta com uma equipe capacitada, incluindo médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem. Isso ocorre com precisão, aporte tecnológico e humanização no cuidado para os pacientes, desde que a FSFX assumiu a unidade, por meio de um contrato emergencial em 11 de setembro.

Com Pronto Socorro aberto 24 horas, 7 dias da semana, o primeiro final de semana, após a FSFX assumir a gestão da unidade, foi bastante movimentado, comprovando a excelência da equipe de assistência e estrutura do hospital. “Recebemos um paciente com trauma e choque hemorrágico grave, vítima de ferimento por arma de fogo. Após uma cirurgia de emergência, o paciente ficou sob cuidados na Unidade de Tratamento Intensivo e, após toda assistência necessária, teve alta hospitalar”, comemora Alessandra Martins, responsável técnica e assistencial da unidade.

A FSFX manteve a regulação SUS fácil com referência para casos de urgência de pacientes do município, prosseguiu com atendimentos a pacientes de planos de saúde e continua negociando com outros convênios da saúde suplementar, como forma de ampliar a oportunidade de atendimento a outros beneficiários.

“Sabemos da importância desse equipamento para a vida das pessoas. Cuidar da saúde da população, e mais do que isso, oferecer atendimento humanizado e de qualidade é uma das expertises da Fundação”, destaca Alessandra.

AVANÇOS ALCANÇADOS

Dentre os resultados e avanços alcançados, destacam-se os números de atendimentos prestados à população: foram mais de 2.400 atendimentos de pacientes recebidos no Pronto Socorro e Maternidade, cerca de 279 altas hospitalares, sendo que 81% destas altas hospitalares referem-se a pacientes SUS, 57 procedimentos cirúrgicos, entre eles, procedimentos de urgência e emergência, sendo 67% dos procedimentos realizados pelo SUS. Conseguimos também, taxa de nascimento por parto normal em torno de 72%, sendo que 80% dos atendimentos referem-se a pacientes SUS.

Alguns números (Primeiros 30 dias)

Pronto Socorro 2.064 Maternidade 359 Cirurgias 57 Partos 32 Altas hospitalares 279