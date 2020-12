Ipatinga altera logística de testes para Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde decidiu alterar a logística de oferta e aplicação de testes de detecção da Covid-19, depois que o Estado de Minas Gerais anunciou a suspensão de entrega do tipo RT-PCR (que utiliza cotonete) para cidades mineiras, incluindo Ipatinga. Em Nota Técnica encaminhada às secretarias municipais de saúde, nessa terça-feira (22), a Secretaria de Estado de saúde, informou que o problema ocorre “pelo aumento expressivo do número de casos no estado e pelo desabastecimento de insumos”.

“Ipatinga investiu certo e tornou-se uma das cidades que mais testa pacientes no Brasil, com cerca de 800 realizações por semana, entre testes rápidos e RT-PCR. Os testes são importantes para direcionar ações de controle da pandemia na cidade. Contudo, enquanto os testes rápidos são adquiridos com recursos próprios, os RT-PCRs são disponibilizados apenas pelo Governo do Estado. Isso porque o laboratório credenciado e responsável pelas análises e resultados é da Fundação Ezequiel Dias (Funed), pertencente ao Estado de Minas Gerais, e esse é um pré-requisito para a compra. Assim, sem o apoio e o recurso do Estado, precisamos garantir assistência aos pacientes que precisam ser testados, agora somente com os testes rápidos”, explica Érica Dias, secretária de Saúde.

MUDANÇAS

Com o anúncio do Governo do Estado, será preciso racionar a disponibilização deste exame. Nos estoques da Prefeitura de Ipatinga, hoje, há apenas 87 testes disponíveis e que precisam ser priorizados. Número bem abaixo da média diária de aplicação no município, que chegou a realizar até 130 testes RT-PCR por dia.

Se antes, todo paciente entre o 3º e o 8º dias com sintomas de covid-19 que chegasse a uma das Unidades Básicas de Saúde logo passava pelo teste RT-PCR, agora a aplicação será centralizada em uma única UBS, a do bairro Cidade Nobre, porém, exclusivamente para os profissionais da saúde, idosos com mais de 60 anos, profissionais de segurança pública, pacientes internados, pacientes com condições clínicas de risco (como diabetes, asma, entre outros) e a população de alta vulnerabilidade (como moradores de rua).

Ainda assim, a Prefeitura de Ipatinga garante que as demais parcelas da população não ficarão desassistidas. O acesso aos testes rápidos permanece. “Por isso, outra alteração logística que adotamos está na indicação para aplicação do teste rápido. Diferente da Nota Técnica do Estado, que indica sua aplicação somente depois de 14 dias de sintomas do paciente, nós passaremos a fazer a partir do 11º dia de sintomas. Com isto, buscamos um diagnóstico certo e precoce. Isso nos permitirá fazer o rastreamento mais rápido da doença em Ipatinga”, acrescenta Érica.

Além disso, os testes rápidos poderão ser agendados e feitos na UBS mais próxima do munícipe.

O QUE É O TESTE RT-PCR?

O RT-PCR é o teste indicado para detectar o vírus na fase aguda da doença, ou seja, logo nos primeiros dias, em pacientes que apresentam sintomas como febre, tosse seca, cansaço, entre outros. Ele identifica a presença do RNA do vírus SARS-CoV-2 em amostra obtida por meio de swab (cotonete) na mucosa nasofaringe (nariz e garganta).