Ipatinga investe em novos aparelhos para a saúde

Já estão na conta do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura de Ipatinga mais de R$2 milhões provenientes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde. Os recursos são destinados para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes no atendimento de urgência. Do total já liberado, R$874 mil estão sendo investidos na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA).

Alguns aparelhos já foram adquiridos, como um Raio X portátil, equipamento de grande relevância para otimizar a assistência aos pacientes críticos impossibilitados de se locomoverem ao serviço de radiologia. Além do Raio X, a UPA recebeu ainda três monitores multiparamétricos, oxímetros de pulso e ventiladores pulmonares.

Ainda estão em processo de compra, também para a Unidade de Pronto-Atendimento, camas hospitalares, cadeiras de rodas, suportes para soro e poltronas hospitalares. O Hospital Municipal recebeu monitor multiparamétrico, ventilador pulmonar, e Raio X móvel. Já a Policlínica foi contemplada com um novo aparelho de ultrassom.

FASE DE COMPRA

A Prefeitura de Ipatinga já conta com recurso para a aquisição de uma minivan de 7 lugares que será utilizada para o transporte de pacientes do município de Ipatinga que estão em tratamento de hemodiálise. A verba, da ordem de R$82 mil, é proveniente da Secretaria de Estado de Saúde. O veículo irá atender pacientes acamados ou que não podem utilizar o transporte público.

Ainda está em processo de compra uma unitarizadora de medicamento para o Hospital Municipal Eliane Martins, que visa garantir a segurança dos processos de trabalho da farmácia. As aquisições destes equipamentos irão contribuir para aumentar a produtividade e melhorar a eficiência do atendimento na urgência e emergência.

A Diretora do Departamento de Urgência e Emergência, Yensi Nazareth Sabino, pontuou que usar equipamentos novos resulta em uma série de benefícios para os gestores, profissionais e pacientes, o que facilita o trabalho no dia a dia e contribui para um atendimento mais eficiente e qualificado ao público.

“Na urgência e emergência é fundamental que os médicos, enfermeiros e demais colaboradores transmitam segurança aos pacientes. Afinal, todos desejam ter um suporte de qualidade na área da saúde. Da mesma forma, o ambiente clínico e os equipamentos utilizados no espaço são fatores que precisam estar em ordem e dentro das expectativas do público. Caso contrário, a pessoa pode se sentir insegura ao realizar um exame ou até mesmo em aceitar as recomendações dos especialistas”, disse.