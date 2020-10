Ipatinga volta para a onda amarela

A Prefeitura de Ipatinga anunciou no final da tarde desta quinta-feira (22), que após deliberação do Comitê Covid-19 do Governo do Estado, o município, seguindo a macro de saúde do Vale do Aço, foi reclassificado para a onda amarela do programa “Minas Consciente”.

A nova classificação do município no programa do Governo será a partir do próximo sábado (24). A cidade retoma o sistema que vinha sendo adotado até a última semana, devendo ser obedecidas por todos os setores as normas constantes neste estágio de acompanhamento da pandemia.

Na semana passada, o prefeito Nardyello Rocha, havia anunciado que a Microrregião de Ipatinga estava entrando na onda verde, do programa Minas Consciente. Várias atividades como eventos, teatros e salas de cinema estariam liberados para acesso ao público.