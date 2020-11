Mais de 90% das crianças foram vacinadas contra a pólio em Santana do Paraíso

Em Santana do Paraíso, 1.876 crianças foram imunizadas contra a poliomielite, segundo informou a Secretaria Municipal de Saúde. O número representa 93% do público-alvo. A meta preconizada é 95%.

O prazo da campanha de vacinação contra a poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, termina nesta sexta-feira (20). A ação foi prorrogada pelo Ministério da Saúde em 29 de outubro. A campanha tem como público-alvo crianças de um ano a menores de cinco anos.

Conforme a pasta municipal, as crianças de um ano são as que têm menor cobertura vacinal por faixa etária, atingindo um total de 74% dessa idade. A secretaria reforça que é muito importante os pais ou responsáveis levarem as crianças a uma Unidade de Saúde mais próxima para serem imunizadas.

Para receber as doses, é preciso ir a uma UBS mais próxima, de 8h às 12h, até esta sexta, munidos com os documentos necessários.