Obras do Bloco Cirúrgico avançam no Hospital Municipal de Ipatinga

A Secretaria de Saúde de Ipatinga informa que seguem a todo vapor as obras de construção do Bloco Cirúrgico do Hospital Municipal Eliane Martins (HMEM), no bairro Cidade Nobre. Até esta segunda-feira (23), a empresa contratada para execução do projeto já havia realizado a metade dos serviços de demolição e retirada de entulho na área programada para a unidade, além de iniciar os serviços de fundação, alvenaria e estrutura.

Ainda conforme a prefeitura, também estão sendo desenvolvidas nesta fase as instalações hidráulicas, com 30% concluídos. A secretária municipal de Saúde, Érica Dias, adianta que a previsão de entrega do Bloco Cirúrgico para a comunidade é para maio de 2021.

ESTRUTURA

Conforme o projeto, o Bloco Cirúrgico do Hospital Municipal, com área total de 518,14 metros quadrados, terá quatro salas, sendo três para cirurgias de médio porte e uma para grandes intervenções. Nada menos que 20 cirurgias eletivas e de urgência poderão ser realizadas diariamente.

Foi projetada também no Bloco Cirúrgico uma ala para recuperação anestésica com seis leitos, além de entrada separada para pacientes egressos das cirurgias, vestiários para funcionários e pessoas atendidas.

O Bloco Cirúrgico terá, ainda, entre outras instalações, uma rouparia, farmácia satélite, salas de material de esterilização, de coordenação, de estar para funcionários, de marcação de cirurgias, de guarda de equipamentos, copa, utilidades, roupa suja, admissão e espera.