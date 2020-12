Presidente eleito dos EUA é vacinado contra Covid-19

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu nesta segunda-feira (21) a sua primeira de duas injeções da vacina Pfizer-BioNTech contra Covid-19, no Hospital ChristianaCare, que fica a uma curta distância de carro de sua casa em Wilmington. Biden estava acompanhado por sua esposa Jill Biden, que foi vacinada no início do dia.

Em declaração à Fox News, Biden afirmou que está fazendo isso para demonstrar que as pessoas devem estar preparadas quando houver disponibilidade para tomar a vacina. “Não há nada com que se preocupar”, disse Biden após receber sua injeção.

As primeiras doses da vacina contra coronavírus Pfizer e BioNTech começaram a ser injetadas há uma semana em profissionais de saúde que estão na linha de frente na batalha contra uma pandemia, que tirou a vida de quase 320.000 americanos desde que o vírus atingiu o país em fevereiro e março.

VACINA CERTIFICADA

A vacina foi autorizada dias antes pela Food and Drug Administration (FDA) para uso de emergência, e as primeiras doses foram entregues a todos os 50 estados, Distrito de Columbia e Porto Rico. Três dias atrás, uma segunda vacina que foi produzida pela fabricante de remédios Moderna foi aprovada para uso emergencial pelo FDA.

Segundo a Fox News, o presidente Donald Trump, que foi hospitalizado com Covid-19 em outubro, não informou quando será vacinado.