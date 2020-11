Protocolo rígido garante segurança na volta às aulas em Fabriciano

Fabriciano retomou as aulas presenciais nesta segunda-feira (23). Segundo balanço da Secretaria de Governança Educacional, 40% dos alunos atenderam ao chamado e frequentaram as escolas. O secretário, Carlos Alberto Serra Negra, considerou positivo o retorno e dentro do esperado. Para ele, a tendência é de que a frequência cresça gradativamente no decorrer da semana conforme a informação chegue aos pais e responsáveis.

“A segurança que estamos oferecendo é que dará confiança aos pais para encaminharem os alunos. Devemos lembrar ainda que o retorno abrange adolescentes, que em muitos casos arrumaram emprego para ajudar os pais durante a pandemia e agora terão de se adequar à realidade. Então teremos que ter paciência”, ressalta Serra Negra.

Para retomar as aulas, a secretaria implantou um rígido protocolo como forma de proteger os alunos e servidores que já vinham fazendo atividades, e evitar ao máximo a contaminação pelo novo coronavírus. Todos usam máscara e tem a temperatura aferida na entrada da escola, higienização das mãos com uso do álcool gel e são no máximo 14 alunos por sala.

O acesso ao banheiro é controlado, apenas um por vez. O distanciamento durante o recreio também é obrigatório e toda criança com estado febril retorna para casa e a família é alertada para que procure a Unidade Referência em coronavírus imediatamente.

Segundo o prefeito Marcos Vinicius, a volta presencial do ensino foi decidida após consulta aos pais, que aprovaram o retorno, e sob orientação do Conselho Municipal de Educação, que acompanha os estudos e as práticas pedagógicas desde o começo das atividades não-presenciais em maio. O prefeito ressalta ainda que a medida está alinhada à decisão do STF que, julgando ação do município sobre o assunto, proferiu autoridade à administração no tocante a Covid-19.

“Nós já temos consciência que a doença veio para ficar e o nosso sistema de saúde foi preparado. E o STF reconheceu semana passada a particularidade do município em tomar as decisões no combate e enfrentamento ao Covid-19. Temos que lembrar que o nosso município manteve o calendário escolar com as aulas remotas, então agora já estamos preparando o encerramento das atividades, garantir as férias para as crianças e retomar o ano de 2021 um pouco mais cedo, em janeiro”, disse Marcos.

O retorno presencial abrange alunos dos anos finais do Ensino Fundamental, do 6º ao 9º anos, e da EJA em sistema de rodízio. Uma turma tem aulas segunda, quarta e sexta e outro grupo, terça e quinta-feira, invertendo a ordem na semana seguinte.

Semanalmente, a secretaria fará uma avaliação do impacto da medida para decidir em conjunto com a Secretaria de Saúde se manterá as aulas, ampliará o grupo de alunos ou se suspenderá novamente diante de um eventual aumento de notificações. Escolas abrangidas são:

– EM Argeu Brandão

– EM Paulo Franklin

– EM Nicanor Ataíde

– EM Maria das Graças Ferreira

– EM Maria da Conceição Ataíde – Cocais

E também os alunos do segundo segmento da Educação de Jovens e Adultos/EJA (5ª a 8ª série), oferecido em três escolas:

– EM Argeu Brandão

– EM Vereador Paulo Franklin

– EM Raimunda Coura de Barcellos