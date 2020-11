Saúde de Ipatinga faz balanço das ações de combate à Covid-19

Nos últimos dias, o número de casos de Covid-19, no Brasil, em Minas Gerais e também na cidade de Ipatinga tem aumentado consideravelmente. De acordo com o Boletim Epidemiológico do município, nesta quarta-feira (25) o total de casos positivos desde março alcançou a marca de 11.270. Contudo, as autoridades locais ressaltam que ao longo desses quase dez meses de enfrentamento da pandemia foram desenvolvidas intensas e diversificadas ações de combate à doença, sem as quais o quadro poderia ser ainda mais preocupante.

Logo no início do ano, no mês de fevereiro, antes mesmo de aparecer o primeiro caso suspeito da doença, visando assegurar mais eficiência ao atendimento à população, a Secretaria de Saúde realizou a primeira capacitação de profissionais para o combate ao vírus.

Também já de imediato, o município tratou de ampliar a capacidade de internação de pacientes, praticamente triplicando os leitos SUS. O Hospital Municipal saltou de sete para 20 leitos de UTI Covid-19, e os de Enfermaria se multiplicaram de 16 para 40.

Paralelamente, novos leitos de Covid-SUS foram acrescidos à estrutura do Hospital Márcio Cunha (HMC). Foram abertas 35 novas vagas para Enfermaria e 25 de UTI Covid-19 no HMC.

“Mesmo o município chegando ao total de 240 óbitos nesta quarta-feira, o que deve ser lamentado, já que todas as vidas são importantes, aqui em Ipatinga ninguém morreu por falta de assistência médica. Até mesmo nos meses de julho e agosto, quando a cidade viveu o pico da doença e os hospitais trabalharam algumas vezes com mais de 100% da capacidade de ocupação dos leitos, todos que procuraram o serviço de saúde tiveram atendimento”, salienta a secretária municipal de Saúde, Érica Dias.

Érica também enfatiza que a taxa de ocupação dos leitos em Ipatinga poderia ser ainda maior e insustentável, não fosse a testagem em grande escala empreendida como política de prevenção pelo governo. “Ipatinga foi uma das cidades do Brasil que mais realizou testes de Covid-19. Inclusive, atualmente, as 21 Unidades Básicas de Saúde da cidade realizam a coleta do exame RT-PCR. Com a aplicação dos testes, o município consegue identificar de forma antecipada a pessoa doente, mesmo a assintomática, que poderia transmitir o vírus a outros e principalmente aos grupos de risco. Essas pessoas poderiam vir a precisar de leitos e aumentar ainda mais a nossa taxa de ocupação”, pontua Érica.

Outra importante conquista nestes meses de combate à pandemia, registra Érica, é que a cidade de Ipatinga alcançou um patamar de 92,5% de recuperados da Covid-19.

MAIS INVESTIMENTOS

Desde o início da pandemia, com intuito de proteger e também de cumprir todas as notas técnicas e normativas previstas pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde, o município de Ipatinga tem realizado periodicamente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), ressaltam as autoridades sanitárias locais.

A Administração municipal de Ipatinga lembra que também concluiu a compra de dez novos respiradores de alta performance em condições especiais. Nos processos sem licitação (prerrogativa legal dada aos municípios em situações de emergência, em função de comprovadas necessidades urgentes), cada unidade normalmente tem sido encontrada no mercado a R$ 180 mil. Contudo, o investimento total do município – que optou pelo zelo da licitação, apesar de poder abrir mão dela – foi de apenas R$ 600 mil, ou seja, um terço do valor unitário, o que representou uma economia de R$ 1,2 milhão para os cofres públicos.

ATENDIMENTO AMPLIADO

Ainda como ação efetiva para o combate à Covid-19, procurando descongestionar a UPA e o Hospital Municipal, a atual Administração também investiu na ampliação da capacidade de atendimento primário, destaca o governo. Assim é que já são 17 das 21 UBS’s em funcionamento no horário noturno por meio do programa ‘Saúde na Noite’, até às 22h. A assistência de médicos vai até às 21h, de segunda a sexta-feira.

O atendimento ampliado ocorre nas Unidades dos bairros Esperança, Canaã, Limoeiro, Vila Celeste, Vila Militar, Jardim Panorama, Iguaçu, Bom Jardim, Veneza II, Bom Retiro, Esperança II, Cidade Nobre, Vale do Sol, Caravelas, Bethânia I e II e Parque das Águas/Planalto.

A Administração municipal alerta que “apesar das batalhas já vencidas contra a doença e que significaram também o aparelhamento da estrutura de saúde pública municipal com equipamentos e profissionais (foram contratados cerca de 300 servidores somente no período da pandemia), ainda é preciso manter todos os cuidados preventivos”.

Érica finaliza a avaliação do quadro de combate à pandemia na cidade salientando: “Continuamos realizando diariamente o monitoramento de casos notificados, e prossegue o mapeamento epidemiológico nas diversas regiões para tomada de decisões mais eficazes de proteção à população”.