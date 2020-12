Sede da Usiminas será transformada em hospital da FSFX em Belo Horizonte

A Usiminas informou, no final da tarde desta quinta-feira (17), por meio de Fato Relevante divulgado ao mercado, que o Conselho de Administração aprovou a venda do edifício-sede da empresa, em Belo Horizonte, para a Fundação São Francisco Xavier (FSFX). O local será adaptado para receber mais uma moderna e bem equipada unidade hospitalar da FSFX.

Instituída pela Usiminas em 1969, a FSFX é o braço social de atuação da empresa nas áreas de saúde e educação. A fundação administra atualmente os hospitais Márcio Cunha I e II de Ipatinga; o Hospital de Cubatão, na Baixada Santista; o Hospital Carlos Chagas, de Itabira e o Hospital Vital Brazil, de Timóteo. Todas unidades hospitalares são referência em várias especialidades nas suas regiões de atuação e têm mais de 70% dos seus atendimentos dedicados à pacientes do SUS.

CERTIFICAÇÕES

Além de diversas certificações e premiações, inclusive em nível internacional, que atestam a excelência dos serviços oferecidos na área de Saúde pela FSFX, três de seus hospitais foram os únicos do país destacados pela International Hospital Federation (IHF) pela atuação no enfrentamento à pandemia da Covid-19. Receberam a certificação “Beyond Call of Duty for Covid-19” (Além do Dever para a Covid-19), na última quarta-feira (16/12), as unidades hospitalares de Ipatinga, Itabira e Cubatão.

O imóvel negociado será utilizado pela FSFX para ampliação de sua rede hospitalar, fortalecendo sua atuação no Estado de Minas Gerais e no país. Detalhes sobre a nova sede da Usiminas serão informados posteriormente pela companhia.