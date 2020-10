Timóteo realiza mutirão de prevenção dos cânceres de mama e colo uterino

A Secretaria de Saúde e Qualidade de Vida de Timóteo realizará um Mutirão de Exames Preventivos para o câncer de colo do útero na próxima quinta-feira (15), das 17h às 21h, em todas as unidades básicas de saúde (UBS). O horário especial é para oferecer mais conforto às mulheres que trabalham fora de casa. As UBS já estão fazendo o agendamento dos exames.

As mulheres interessadas deverão ligar e agendar o seu exame na unidade mais próxima de sua casa. Os exames de Mamografia também estarão disponíveis para mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos.

“A UBS do Ana Moura fará o terceiro Café com Mulher, com um final de tarde educativo, com mini palestras sobre o Câncer de Mama, aferição de pressão arterial e sorteio de brindes para as usuárias no dia 15, a partir das 17h30”, conforme explica a enfermeira Andrea. A Unidade Mário de Souza no Olaria II, atenderá mulheres para o exame preventivo das 13h às 21h também no dia 15, no dia 22/10, quando os exames serão realizados das 7h às 12h.

Já, a equipe do programa Estratégia de Saúde da Família do bairro Quitandinha realizará os exames preventivos com solicitação de mamografia nos dias 15 e 29/10 das 13h às 21h.

As ações integram a Campanha Outubro Rosa que visa a conscientização de mulheres para a prevenção do câncer de mama e do colo do útero. Quanto mais cedo for feito o diagnóstico, maiores a chances de cura, como é o caso do câncer de mama que apresenta 95% de cura para diagnósticos precoces.

O câncer de mama atinge cerca de 60 mil mulheres no Brasil. 80% dos tumores são descobertos pelas próprias mulheres durante o autoexame das mamas. Entre os principais sintomas estão: alteração do tamanho ou forma das mamas; vermelhidão e coceira na mama ou ao redor do mamilo; liberação de líquido pelo mamilo sem apertar; inchaço na axila ou ao redor da clavícula; presença de nódulo ou caroço que não diminui de tamanho; afundamento da mama, endurecimento ou pele enrugada; inversão súbita do mamilo e dor constante.