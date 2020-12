Timóteo promove campanha Dezembro Vermelho

A Secretaria de Saúde e Qualidade de Vida de Timóteo promove a campanha Dezembro Vermelho nas unidades básicas de saúde, a partir desta terça-feira (1º), Dia Mundial de Luta Contra a Aids. A campanha conscientiza sobre a doença e alerta sobre a importância da prevenção, da testagem, do tratamento e acompanhamento dos casos positivos.

O teste rápido para identificação do vírus HIV, causador da Aids e outros testes serão disponibilizados nas unidades básicas de Saúde do Ana Rita, Novo Tempo, Quitandinha, Cachoeira do Vale e unidade Sede (Cornélia Assis Ferreira) no Centro Sul, de acordo com o horário de atendimento de cada unidade. Já, o Serviço de Atenção Especializada (SAE), localizado atualmente na UBS Mário de Souza, à Rua João Alves de Azevedo, n° 13, bairro Olaria II, realizará testes rápidos para HIV, Hepatites B e C e Sífilis, por demanda espontânea, sem necessidade de agendamento prévio e sem pedido médico, no horário de 7 às 13h. Para mais informações, (31) 3847-7624.

O outdoor da campanha Dezembro Vermelho do Serviço de Atenção Especializada traz a seguinte mensagem: “Não fique na dúvida. Fique sabendo! Faça o teste”, associada à imagem do laço vermelho símbolo da Aids. A mensagem também está estampada nas camisas e folhetos educativos da campanha que serão distribuídos juntamente com os preservativos em pontos estratégicos da cidade, tais como portarias de empresas do município.

De acordo com Luciana Santos Alcântara Borges, Coordenadora do SAE , a expectativa é realizar o maior número de exames possível no mês de dezembro. “A detecção precoce das pessoas soropositivas leva ao tratamento imediato e impede que o vírus se espalhe entre outras pessoas da comunidade”, comenta. Luciana chama a atenção para o uso do preservativo como forma de evitar vários tipos de Infecções Sexualmente Transmissíveis.

Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde, do Ministério da Saúde e do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids (Unaids), a cada 15 minutos uma pessoa se infecta com o vírus no Brasil.