Timóteo recebe três novos respiradores para o combate à Covid-19

A UPA Geraldo dos Reis Ribeiro recebeu mais três novos respiradores mecânicos o que vai reforçar ainda mais as ações de combate e atendimento a possíveis casos por Covid-19. Essa informação chega num momento em que os casos confirmados da doença, estão retomando a curva de crescimento, mas ao mesmo tempo fortalece a atuação da Secretaria Municipal de Saúde de Timóteo que intensificou as ações para manter sob controle o avanço da pandemia. “Estamos fortalecendo a nossa UPA com equipamentos de ponta para garantir aos cidadãos maior segurança e acesso aos serviços de saúde com qualidade e eficiência”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Eduardo Morais.

“Existe uma falsa impressão de que houve redução dos casos de Covid-19, mas a única forma de promover a imunização de toda população é com a vacina. Por isso é importante que a população continue fazendo a sua parte com o distanciamento social, uso de máscara e de álcool em gel e evitar aglomeração”, disse Madalena Rodrigues, gerente de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Timóteo.

Segundo levantamentos, foram atendidos no Centro de Referência para a Covid-19, no bairro Olaria, aproximadamente 7 mil pessoas desde a sua implantação em 1º de junho deste ano. Foram notificados com suspeita cerca de 3.500 pessoas; coletados 1.900 exames de RT-PCR ; realizados 11.500 testes rápidos em ações direcionadas para públicos variados como o Sodalício Tio Questor; lar de crianças e adolescentes; comerciantes e comerciários; pessoal da saúde, de segurança e de salvamento; profissionais de vários órgãos municipais e na população que procurou por demanda espontânea no próprio Centro Covid-19 e também nas unidades básicas de Saúde.

Dados do início desta semana apontam que a UTI do Hospital e Maternidade Vital Brazil (HMVB) está com 50% de ocupação da sua capacidade. Já a UPA Geraldo dos Reis Ribeiro entrou em sinal de alerta ao registrar neste mês de novembro o atendimento de 229 pessoas suspeitas com o novo coronavírus, das quais 13 testaram positivo.

O sinal amarelo acendeu pelo fato de o número registrado neste mês de novembro estar se aproximando ao verificado nos meses de pico da doença no município em julho (com 284 casos suspeitos e 89 confirmados) e agosto (255 suspeitos e 32 positivados). Julho e agosto foram os meses que registraram também números mais elevados de atendimentos no Centro de referência da Covid-19, com 1.855 e 1.225, respectivamente. Nesta data Timóteo conta com 87 óbitos confirmados para coronavírus, 26 pacientes internados e 12 novos casos nas últimas 24 horas.

VACINA

“O município está fazendo a sua parte ao disponibilizar leitos, testes para detectar a doenças, fazendo visitas domiciliares e monitoramento. Por isso reforço que a população deve continuar se precavendo”, pontuou Madalena Rodrigues. Ela adiantou também que a Vigilância já está estudando um plano de contingência, em consonância com a Secretaria de Estado de Saúde, com o objetivo de se estruturar para vacinar a população assim que as doses estiverem disponíveis.