Timóteo reúne representantes de supermercados no enfrentamento à Covid-19

Com o objetivo de fortalecer o enfrentamento e a prevenção contra a Covid-19, a Prefeitura de Timóteo intensificou as ações de orientação e fiscalização para evitar a propagação do vírus. Na manhã desta segunda-feira (7), técnicos das Secretarias de Saúde e de Desenvolvimento Econômico e Turismo se reuniram com representantes do setor supermercadista de Timóteo para enfatizar a necessidade de reforçar as medidas sanitárias junto aos consumidores. O encontro ocorreu na Casa Ambiental, no bairro Primavera.

Segundo a coordenadora de Vigilância Sanitária, Ana Amélia, com a proximidade das festas de fim de ano e o agravamento da pandemia por Covid-19 foi necessário enfatizar a postura que esses estabelecimentos devem adotar em relação aos consumidores. A orientação sobre o distanciamento no interior da loja, o uso obrigatório de máscara e de álcool em gel, bem com a conservação de alimentos, a observação das datas de validades e a conservação dos produtos, foram os temas discutidos com os representantes supermercadistas.

Para o secretário municipal de Saúde, Eduardo Morais, a iniciativa é mais uma ação institucional do município visando à prevenção e manutenção da vida. “Essa é mais uma importante ação governamental junto a um segmento que nos próximos dias deve receber um volume muito grande de pessoas para fazer as compras de Natal. Por isso é fundamental renovar a nossa preocupação com as medidas protetivas”, mencionou o secretário.

CARTA ABERTA

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Hiler Felix, por sua vez, disse que nessa reunião foi solicitada a observância de questões imprescindíveis para frear o avanço do novo coronavírus como o respeito ao distanciamento, o uso de máscara e o controle e limitação em 50% do acesso ao interior das lojas pelos consumidores. O segmento de supermercados foi um dos poucos a se manter aberto por ser essencial, daí a necessidade de intensificar as medidas sanitárias.

Hiler lembrou que o comércio foi duramente castigado pela pandemia e teve que fechar por um tempo, o que prejudicou a economia local. “Fechar o comércio novamente está fora de questão, mas é fundamental a colaboração de todos para preservar a saúde e manter a atividade econômica”, explicou o secretário. Ele aproveitou para recomendar que apenas uma pessoa por família se desloque até o supermercado para fazer as compras da casa, evitando assim aglomeração.

Na transição para o novo normal, a Prefeitura de Timóteo realizou capacitações para proprietários de bares, restaurantes e lanchonetes; para o pessoal das igrejas e também para os desportistas. Nos próximos dias será distribuída ainda uma Carta Aberta aos Comerciantes, conclamando todos a se unirem no enfrentamento contra a Covid-19, sobretudo no comércio, onde há previsão de uma grande circulação de pessoas.