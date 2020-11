Timóteo terá Drive-Thru de vacina contra paralisia infantil e sarampo

Neste sábado, dia 28, Timóteo promove o Dia “D” Municipal de Vacinação contra a Poliomielite e o Sarampo no horário de 7h às 15h em todas as unidades básicas de saúde. Desenvolvida pela Secretaria de Saúde e Qualidade de Vida, a ação visa ampliar o número de pessoas imunizadas no município. Como forma de chamar a atenção dos moradores para a importância da imunização e proporcionar mais uma alternativa de local para vacinar, será instalada uma tenda para a vacinação no sistema Drive Thru na Praça 1º de Maio (Centro Norte), também no horário de 7h às 15h.

Todas as UBS e o serviço de Drive-Thru atenderão os protocolos de segurança sanitária para prevenção do coronavírus. Na Praça 1º de Maio, motoristas e passageiros não precisarão sair do veículo para receberem as vacinas. Os profissionais de saúde estarão devidamente paramentados.

Devem vacinar crianças com idade entre 1 e 4 anos contra poliomielite e adultos com 20 a 49 anos contra o sarampo. As pessoas devem levar o cartão de vacina e irem de máscara, além de obedecerem as regras de distanciamento social. Será realizada também a Campanha de Multivacinação para Atualização da Caderneta de Vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A adesão de quem ainda não recebeu as doses das vacinas é muito importante para a preservação da saúde.

Locais de vacinação no sábado, Dia D:

UBS: Sede, Primavera, João XXIII, Alegre, Limoeiro, Macuco, Cachoeira do Vale, Timotinho e Ana Moura, Novo Tempo, Quitandinha, Ana Rita, Bela Vista, Alphaville, Recanto Verde e Olaria (Mário de Souza).

Drive-Thru: Praça 1º de Maio