Timóteo vacina crianças e adolescentes menores de 15 anos neste sábado

A Prefeitura de Timóteo realizará o dia “D” da campanha de vacinação contra a Poliomielite neste sábado (17), das 8h às 17h, em 11 unidades básicas de saúde (UBS) do município.

A vacinação é dirigida a crianças e adolescentes menores de 15 anos com a finalidade de atualização do cartão de vacinas desta faixa de público. A campanha que teve início no último dia 5 e se estenderá até o dia 30 deste mês. As crianças de 1 ano a menores de 5 anos receberão a dose contra a Poliomielite.

É importante levar o cartão de vacinas da criança. Os usuários deverão estar usando máscara ao se dirigir à unidade de referência do seu bairro. Ficam isentas do uso de máscaras, somente as crianças menores de dois anos de idade devido ao pequeno calibre das vias aéreas, excesso de salivação e a imaturidade motora que podem elevar o risco de sufocação.

SALAS DE VACINA

As vacinas estarão disponíveis nas seguintes Unidades Básicas de Saúde (UBS): Alegre, Ana Moura, Cachoeira do Vale, João XXIII, Limoeiro, Macuco, Novo Tempo, Primavera, Timotinho, Sede e Unidade Mário de Souza no bairro Olaria.