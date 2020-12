Unileste abre vagas para contratação de profissionais de Reabilitação

O Unileste abriu, nesta sexta-feira (18), processos seletivos para contratação de cinco profissionais que irão compor o corpo de colaboradores do Centro Especializado em Reabilitação Física e Visual – CER II, no campus de Ipatinga. Os interessados deverão efetuar cadastro no Banco de Talentos e inscrição na vaga de interesse até o dia 3 de janeiro, na aba Trabalhe Conosco, disponível no site do Centro Universitário.

Estão abertas vagas para contratação de Assistente Social (02 vagas), Terapeuta Ocupacional, Educador Físico e Pedagogo. No portal, todos os interessados poderão conferir também os requisitos, atividades, diferenciais, áreas de atuação e horários de trabalho.

Entre os benefícios dos colaboradores da Instituição, estão: Plano de Saúde com coparticipação; Plano Odontológico; Seguro de Vida/Acidente; Licença Maternidade Estendida; Academia de Musculação e Centro Esportivo para promoção da saúde e qualidade de vida. Em caso de dúvidas, os candidatos poderão entrar em contato com o Setor de Gestão de Pessoas pelo e-mail recrutamento@unileste.edu.br.

O CER II

O Centro Especializado em Reabilitação Física e Visual – CER II, alinhado à Política Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência e suas Diretrizes, atende gratuitamente pacientes com deficiências físicas, motoras, sensoriais e visuais, encaminhados pelos serviços públicos de saúde de 86 municípios mineiros. Saiba mais sobre o CER II clicando aqui.