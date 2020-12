Usiminas e FSFX apresentam projeto de novo hospital em BH

O presidente da Usiminas, o diretor de Soluções em Saúde e Mercado e o presidente do Conselho Curador da Fundação São Francisco Xavier (FSFX), Sergio Leite, Marcelo Teixeira e Cesar Bueno, participaram de um encontro com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, nesta quarta-feira (23) para a apresentação do projeto de instalação do Hospital Usiminas. O empreendimento irá ocupar o prédio onde é hoje a sede da siderúrgica na região da Pampulha. A venda do imóvel para a FSFX foi anunciada pela companhia no dia 17 de dezembro.

Segundo Leite, o novo hospital chega no momento em que a saúde concentra as atenções do mundo e que as pessoas passaram a observar, ainda com mais atenção, as diferentes opções de atendimento. “É uma grande alegria para todos nós poder contribuir com um aspecto tão importante na vida das pessoas quanto a saúde. A Usiminas foi fundada em Belo Horizonte e segue presente na cidade há mais de 60 anos. Hoje, damos um passo importante nessa relação de parceria, ao oferecermos à capital toda a excelência da FSFX, já conhecida por uma parcela grande dos mineiros do leste do Estado”, destaca.

O executivo lembra, ainda, que a unidade irá atender uma parcela significativa de moradores da capital que não conta com o atendimento de porte hospitalar próximo de casa, preenchendo uma lacuna na rede existente. “Esse, certamente, é um legado que a empresa deixa para a atual e para as próximas gerações”, avalia.

O prefeito Alexandre Kalil avaliou o projeto como bastante positivo para a cidade. “em quatro anos à frente da prefeitura, recebemos muitas propostas, sempre com alguma contrapartida. Hoje, foi diferente. A Usiminas trouxe um presente para a população de Belo Horizonte. Um novo hospital, com atendimento ao SUS e, em especial, custeado por entidade privada, que é um ponto importante para o setor público. Reforço nosso agradecimento à empresa pela iniciativa”, afirmou.

ESTRUTURA

O novo Hospital Usiminas deve ser destinado a atendimentos de alta e média complexidade e a previsão é de até 300 leitos. Assim como já ocorre nos outros hospitais geridos pela FSFX, a nova unidade deve atender pacientes de convênios, particulares e também oriundos do Sistema Único de Saúde. A previsão é que o Hospital Usiminas ofereça uma estrutura multifuncional de serviços de saúde, com suporte de urgência e emergência, hospital-dia e também uma linha especial de cuidado do idoso.

“Queremos trazer para Belo Horizonte a experiência bem sucedida do Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga. O HMC é destaque em humanização, alta tecnologia, sendo uma referência para uma população superior a 1,5 milhão de pessoas em atendimentos de alta complexidade”, informa Teixeira. Segundo o diretor, a proposta é seguir com o modelo que une um corpo clínico altamente capacitado, tecnologia de ponta e investimento em pesquisa também no novo hospital.

O investimento na unidade está estimado em R$ 250 milhões e cerca de 700 empregos devem ser gerados na fase de preparação. A expectativa é que o funcionamento seja iniciado em etapas, com a abertura inicial de 100 leitos e um corpo clínico com 250 médicos, além de toda a equipe multidisciplinar, como enfermagem, fisioterapia, assistência social e de suporte.

O projeto apresentado ao prefeito prevê a manutenção da arquitetura local, que já são marcos da capital mineira. “Iremos preservar a fachada do prédio, os jardins internos, projetados por Burle Marx e também a praça Pedro Melo, que abriga a escultura da artista plástica Tomie Ohtake”, explica Cesar Bueno.