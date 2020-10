Usiminas inaugura primeiro “Espaço Mamãe”

Em mais uma ação, dentro do programa de Diversidade e Inclusão, a Usiminas inaugurou, na Usina de Ipatinga, a primeira unidade do “Espaço Mamãe”. O local é dedicado às mães lactantes e oferecerá uma estrutura para que elas possam coletar e armazenar corretamente o leite materno.

O “Espaço Mamãe” foi idealizado em conjunto com a Fundação São Francisco Xavier. O local conta com equipamentos específicos, geladeira, cadeira e biombos para proporcionar mais privacidade para as colaboradoras. Além disso, as mães vão receber acompanhamento das enfermeiras do Serviço Médico para tirar dúvidas, explicar o funcionamento e apoiar com a guarda e retirada dos potes armazenados no local.

A inauguração da primeira sala contou com a presença do presidente da Usiminas, Sergio Leite. O executivo está à frente do Programa de Diversidade Inclusão e é padrinho do grupo dedicado aos temas LGBTI+.

“Com essa ação, nossas colaboradoras têm mais tranquilidade no retorno ao trabalho, pois poderão seguir com o cuidado importante aos seus bebês. Lembro ainda da ampliação gradual da licença maternidade e da recente abertura de uma turma 100% feminina no nosso programa de aprendizes. São ações que nos permitem avançar, a cada dia, na construção de uma empresa mais inclusiva, em que todos têm oportunidade e voz”, avalia.