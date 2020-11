Vacinação itinerante prossegue em Timóteo

As comunidades do Jardim Vitória, Córrego do Caçador, Coqueiro, Recanto Verde, Bela Vista e Ana Moura foram as primeiras a serem atendidas pela vacinação itinerante contra a poliomielite. Iniciada na segunda-feira (9), a ação é desenvolvida pela Secretaria de Saúde e Qualidade de Vida de Timóteo e compreende uma nova estratégia para ampliar a cobertura vacinal da população infantil.

A campanha de vacinação contra poliomielite se estenderá até o dia 20 de novembro. Nesta quinta-feira (12), a equipe da Saúde da Família de Cachoeira do Vale aplicará a vacina no bairro Petrópolis. Na sexta-feira (13), a vacinação ocorrerá nos bairros Esplanada e Bromélias, realizada pelas equipes da Saúde da Família do Ana Rita e Timotinho. Os responsáveis deverão apresentar o cartão de vacinas da criança.

Além da ação itinerante com abordagens de casa em casa e pontos estratégico, as salas de vacina das Unidades Básicas de Saúde disponibilizam a imunização dentro do calendário de rotina. Todas medidas de segurança sanitária estão sendo tomadas, como uso obrigatório de máscaras e álcool gel.