Cenibra utiliza encenação teatral em treinamento sobre segurança e saúde

Como parte das ações da 24ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho (Sipat), evento realizado todos os anos com o objetivo de conscientizar os empregados da Cenibra em relação às práticas mais seguras no dia a dia, o grupo Cia de Teatro fez apresentações cênicas, nas frentes de trabalho no campo, para os trabalhadores florestais da Empresa e prestadores de serviços.

As encenações utilizaram o tema do evento “Se algo não puder ser feito com segurança, que não seja feito” para de maneira lúdica conscientizar os empregados da importância das práticas mais seguras e saudáveis no trabalho. Entre as situações representadas, estão a importância do uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs), as medidas de prevenção à pandemia e o combate a incêndios.

A Cenibra adota continuamente inúmeras medidas de segurança para proporcionar um ambiente seguro, como uso de tecnologia, treinamentos e normas. No entanto, o comportamento individual de cada empregado é o melhor instrumento de prevenção, identificando condições de perigo, registrando quase acidentes, cuidando dos colegas e do ambiente de trabalho e permitindo ser cuidado.

A Sipat é promovida pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) e pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho Rural (CIPATR).

LIVES

Além das performances artísticas, para os empregados das Regionais Florestais foram realizadas duas “lives”, apresentadas pelo consultor João Cândido de Oliveira e pelo porta-voz Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Pedro Aihara.